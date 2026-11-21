Honda, üç sıra koltuklu yeni hibrit SUV Avancier'i tanıttı
21.11.2026 11:35
Son Güncelleme: 21.11.2026 11:35
Şirketin "Grand-Journey" konseptiyle geliştirdiği model, markanın yenilenen H logosunu taşıyan ilk araç oldu.
Honda, yeni H logosunu ve yeni nesil hibrit teknolojisini taşıyan üç sıra koltuklu SUV modeli Avancier'i tanıttı.
Japon otomotiv üreticisi Honda , dün yeni nesil hibrit teknolojisini ve tasarım dilini taşıyan üç sıralı yeni SUV modeli Avancier'in dünya tanıtımını gerçekleştirdi.
Şirketin "Grand-Journey" konseptiyle geliştirdiği model, markanın yenilenen H logosunu taşıyan ilk araç oldu.
Avancier, sıfırdan geliştirilen yeni platformu ve markanın tüm ürün gamına yayılacak hibrit sistemiyle Honda'nın 31 Mart 2030'da sona erecek mali yıl sonuna kadar küresel çapta sunmayı planladığı 15 yeni nesil hibrit modelin ilk halkasını oluşturuyor.
Honda, yeni SUV'un tasarım çizgisinin yenilenecek yeni nesil CR-V dahil markanın gelecek hibrit modellerine de yansıyacağını açıkladı.
Honda'nın küresel ve yerel kanalları bu iki ülke için henüz ayrıntılı bir takvim paylaşmadı.
ASYA PAZAR ÖNCELİKLİ, ABD İÇİN BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Asya pazarına odaklanan tanıtımın ardından Avancier'in ilk olarak Tayland'da satışa sunulacağı, ardından Japonya, Çin ve diğer Asya pazarlarına geleceği doğrulandı.
Modelin Japonya'daki çıkış tarihi 2027 baharı olarak belirlendi.
Motor1.com'un yerel basından aktardığına göre Avustralya ve Yeni Zelanda da 2027'nin ilerleyen dönemlerinde üç sıralı hibrit modellerle bu sürece katılacak.
Öte yandan Honda'nın küresel ve yerel kanalları bu iki ülke için henüz ayrıntılı bir takvim paylaşmadı.
ABD pazarına yakın vadede gelmeyecek olan Avancier için fiyat, teknik özellik veya çıkış tarihine dair herhangi bir resmi bilgi verilmedi.
Bunun yanı sıra modelde kullanılan yeni nesil hibrit sistem ile dört tekerlekten çekiş donanımı, ABD'de satılacak diğer modellerin teknik altyapısına ışık tutuyor.
Bu küresel planın ABD'deki alıcılara Avancier'in kendisini mi yoksa yalnızca hibrit sistemini taşıyan Honda ve Acura prototiplerini mi getireceği henüz netleşmedi.
Yeni hibrit yapıya eşlik eden DualPower eAWD teknolojisi, Honda tarihinde ilk kez ön ve arka aksların tek bir ortak ünite yerine ayrı motorlarla bağımsız olarak tahrik edilmesini sağlıyor.
BAĞIMSIZ DÖRT ÇEKER SİSTEMİ
Avancier, Honda'nın uzun yıllardır kullandığı çift motorlu yapının geliştirilmiş hali olan "Honda Hybrid" sistemini taşıyan ilk seri üretim araç olarak kayda geçti.
Şirket, bu güncellemeyle motorun verimli çalışma aralığının genişlediğini ve tahrik ünitesinin küçüldüğünü bildirdi.
Birleşik beygir gücü, tork veya yakıt tüketimi verileri henüz açıklanmadı.
Yeni hibrit yapıya eşlik eden DualPower eAWD teknolojisi, Honda tarihinde ilk kez ön ve arka aksların tek bir ortak ünite yerine ayrı motorlarla bağımsız olarak tahrik edilmesini sağlıyor.
Markanın açıklamasına göre bu düzenek, aracın durduğu yerden kalkışını destekliyor ve değişen yol koşullarına göre gücü ön ile arka aks arasında aktarıyor.
Her iki teknoloji de Honda'nın orta boy SUV ve sedanlar için sıfırdan tasarladığı, gelecek modellerle motor bölmesini ve arka alt gövdeyi paylaşacak yeni platform üzerinde yükseliyor.
Önceki mimariye kıyasla yaklaşık yüzde 40 daha fazla yüksek dayanımlı çelik kullanılan yapı, temel bölgeleri sertleştirirken diğer alanlarda ağırlığı azaltarak yol tutuşu keskinleştiriyor.
Avancier'in iç mekanında Dolby Atmos destekli 12 hoparlörlü Bose ses sistemi, ön konsola yerleştirilmiş geniş dokunmatik ekran ve dijital gösterge paneli yer alıyor.
Honda, kabin içi teknolojilerini yeni "MyCabin" markası altında geliştirmeyi sürdüreceğini, sürüş ve yol tutuş alanındaki yenilikleri ise "MyMotion" çatısı altında toplayacağını duyurdu.