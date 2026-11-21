ASYA PAZAR ÖNCELİKLİ, ABD İÇİN BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Asya pazarına odaklanan tanıtımın ardından Avancier'in ilk olarak Tayland'da satışa sunulacağı, ardından Japonya, Çin ve diğer Asya pazarlarına geleceği doğrulandı.

Modelin Japonya'daki çıkış tarihi 2027 baharı olarak belirlendi.

Motor1.com'un yerel basından aktardığına göre Avustralya ve Yeni Zelanda da 2027'nin ilerleyen dönemlerinde üç sıralı hibrit modellerle bu sürece katılacak.

Öte yandan Honda 'nın küresel ve yerel kanalları bu iki ülke için henüz ayrıntılı bir takvim paylaşmadı.

ABD pazarına yakın vadede gelmeyecek olan Avancier için fiyat, teknik özellik veya çıkış tarihine dair herhangi bir resmi bilgi verilmedi.

Bunun yanı sıra modelde kullanılan yeni nesil hibrit sistem ile dört tekerlekten çekiş donanımı, ABD'de satılacak diğer modellerin teknik altyapısına ışık tutuyor.

Bu küresel planın ABD'deki alıcılara Avancier'in kendisini mi yoksa yalnızca hibrit sistemini taşıyan Honda ve Acura prototiplerini mi getireceği henüz netleşmedi.