Honduras'ta cezaevlerine operasyon: Silah, uyuşturucu ve para ele geçirildi

Savunma Bakanı Jose Manuel Zelaya ise Swan Adaları'na 250 kilometre uzaklıkta yüksek güvenlikli büyük bir hapishanenin inşa edileceğini; yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçıları ve çete liderlerinin buraya nakledileceğini bildirdi.



Yeni hapishanenin yapılacağı yerde milli park olduğunu söyleyen bazı kesimler, bunun çevreye ciddi zarar vereceğini iddia ederek projeye karşı çıkıyor.

El konulan nakit para (Fotoğraf: AFP) Honduras'ta 20 Haziran'da kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada 46 kadın mahkum hayatını kaybetmişti.



Devlet Başkanı Castro, olayları "son derece korkunç" olarak nitelemiş ve Güvenlik Bakanını görevden almıştı.