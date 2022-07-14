Honduras'ta eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda öldürüldü

Honduras'ta eski cumhurbaşkanı Porfirio Lobo'nun 19 yaşındaki oğlu Said Lobo Bonilla'nın da aralarında olduğu 4 kişi kurşuna dizilerek öldürüldü.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 14.07.2022 - 22:11 | Son Güncelleme : 14.07.2022 - 22:14

Honduras'ta eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda öldürüldü

Orta Amerika ülkesi 'ta, eski Cumhurbaşkanı Porfirio Lobo'nun oğlu dahil 4 kişi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan habere göre, başkent Tegucigalpa'daki bir gece kulübünden 4 kişi araçlarıyla ayrıldıkları sırada saldırıya uğradı.

Araçlarından zorla indirilen 4 kişi, silahlı kişilerce kurşuna dizilerek öldürüldü.

Öldürülen kişilerden birinin eski cumhurbaşkanı Lobo'nun 19 yaşındaki oğlu Said Lobo Bonilla olduğu ifade edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, kasklı ve üniformalı saldırganların silah zoruyla 4 kişiyi araçtan indirdiği görülüyor.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, 4 kişinin öldüğünü teyit etti.

Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

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