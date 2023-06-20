Honduras'ta kadın hapishanesinde isyan: 41 ölü

Honduras’ın başkenti Tegusigalpa yakınlarındaki Tamara kentinde bulunan Centro Femenino de Adaptacin Social (CEFAS) adlı kadın hapishanesinde isyan çıktı. Honduras Güvenlik Bakanı Yulissa Villanueva yaptığı açıklamada, çıkan isyanda 41 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hapishanedeki isyanın ardından olağanüstü hal ilan edilirken, bazı mahkumların yaralı olarak tahliye edildi. Saldırıda yaralanan bir mahkum, isyanın ellerinde AR-15 saldırı tüfekleri bulunan bir grup mahkumun 1 numaralı hapishane hücresine gelerek içeride bulunanların üzerine ateş açmasıyla çıktığını ifade etti.