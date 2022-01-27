Hong Kong, en uzun karantina süresini 21 günden 14 güne indiriyor

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, dünyada Covid-19 vakaları içinde hakim tür haline gelen Omicron varyantının kuluçka süresinin daha kısa olması nedeniyle bu değişikliği yaptıklarını açıkladı.



Baş Yönetici Lam, şehre 5 Şubat'tan itibaren gelen yolcuların varışta 14 gün karantinada kalmalarının isteneceğini belirtti.



Hong Kong'da halen "yüksek riskli" kabul edilen 147 ülke ve bölgeden yolcuların önceden belirlenen otellerde 21 gün zorunlu karantinada kalmaları gerekiyor. 15 ülkeden gelen yolcular ise önce 4 gün özel bir tecrit merkezinde tutulduktan sonra karantina süresinin geri kalanını otellerde geçiriyor. "Orta riskli" ülkelerden gelen aşısız kişiler de aynı muameleye tabi tutuluyor.



"Orta riskli" ülke ve bölgelerden gelen aşılı kişiler 14 gün, "düşük riskli" kabul edilen ülke ve bölgelerden gelen aşılı bireyler 7 gün zorunlu karantinada kalıyor.



Şu anda yurt dışındaki hiçbir ülke ve bölge düşük riskli kabul edilmediğinden gelenler en az 14 gün karantinada tutuluyor.



SALGININ BAŞINDAN BU YANA EN YÜKSEK VAKA SAYISI



Öte yandan şehirde Omicron varyantının yayılmasıyla son günlerde vaka sayılarında artış sürüyor.



Kentte son 24 saatte 164 vaka tespit edilirken bu, salgının başından bu yana tek günde kaydedilen en yüksek rakam oldu.



Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 13 bin 626 vaka görülürken, 213 kişi hayatını kaybetti, 841 kişinin tedavisi sürüyor.

