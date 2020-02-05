South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pacific CEO'su Augustus Tang Kin Wing, çalışanlara gönderdiği video mesajda, Hong Kong'a yapılan doğrudan ve aktarım uçuşların büyük ölçüde azaldığına dikkati çekerek ne kadar süreceği belli olmayan belirsizliği aşmak üzere kapasite kesintilerine ve tasarruf tedbirlerine başvuracağını açıkladı.



Wing, bu kapsamda çalışanlardan mart-temmuz aylarında kendi belirledikleri bir zamanda 3 hafta ücretsiz izne ayrılmalarını talep etti.



Şirketin mali durumunun korunmasının operasyonlarını sürdürebilmesi için şart olduğunu ifade eden Tang, çalışanlara söz konusu izni kullanarak şirkete destek olma çağrısında bulundu.



ÇİN ANAKARASINDAN HONG KONG'A GELEN HERKESE ZORUNLU KARANTİNA

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yönetici Carrie Lam, 8 Şubat'tan itibaren Çin anakarasından bölgeye gelen herkesin, corona virüs salgının kontrol altına almak amacıyla iki hafta boyunca zorunlu karantina altında tutlacağını açıkladı.

Lam, “Bu çok sert bir tedbir olabilir, ancak inanıyorum ki 8 Şubat'ın ardından Hong Kong'a gelen şüpheli ziyaretçi sayısı azalacaktır."

YENİ TİP CORONA VİRÜSÜ SALGINI

Yeni tip corona virüsü, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.



Virüsün, Çin'den seyahat edenler aracılığıyla yayılmasıyla çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçak seferlerini askıya almış, salgın nedeniyle dünyanın pek çok ülkesi, Wuhan'daki vatandaşlarını tahliye etmişti



Bazı ülkeler, son günlerde Çin'i ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşlarına seyahat yasağı getirerek, Çin'den gelen yabancı uyruklu vatandaşların, ülkeye girişine geçici olarak izin verilmeyeceğini açıklamıştı.



Çin anakarasında yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle can kaybı 491'e, virüs bulaşan kişi sayısı 24 bin 391'e yükselirken, Hong Kong Özel İdare Bölgesinde vaka sayısı 21’e çıkmıştı.



CORONA VİRÜSÜNÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER VE SON DURUM