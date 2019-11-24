Hong Kong sandık başında

Çin'e bağlı özerk bir kent olan Hong Kong, oy verme işlemenin başlamasıyla birlikte sandıkların önünde uzun kuyruklar oluştu. 18 mahalle meclisinin 452 üyesi seçilecek.

Mahalle meclisleri büyük ölçüde danışma meclisi gibi görev yapıyor. Yani yönetimde çok az yetkisi var. Ancak seçim, protesto gösterilerine halkın desteğini göstermesi bakımından önem taşıyor.

Muhalefetin yüksek oy alması, şiddeti artsa da halkın protestoculara desteğini ortaya koyacak. Seçim öncesi protestolar durdu. Politeknik Üniversitesi'ndeki bir haftadan uzun süren işgal de sona erdi.

