Hong Kong sularında 21 saatlik mücadele

İngiliz maraton yüzücüsü Simon Holliday, 20 saat 56 dakikalık kesintisiz bir mücadelenin ardından Hong Kong’un en büyük adası Lantau’nun etrafını yüzerek dolaşan ilk kişi oldu. Holliday’i kısa süre sonra 21 saat 28 dakikalık yüzüşünü tamamlayan Amerikalı Edie Hu izledi.

SOĞUK SU, DALGALAR VE AĞRI KESİCİLER

Üç yüzücünün, Holliday, Hu ve Brett Kruse, macerası perşembe günü saat 14.00’te başladı. Yanlarında üç kano ve bir yattan oluşan küçük bir filo vardı. Her 45 dakikada bir, kanocular spor jelleri, muzlar ve ağrı kesiciler içeren yiyecek paketleri uzatıyordu.

Kurallara göre 20 derecenin üzerindeki sularda wetsuit giymek yasak olduğundan en büyük zorluk soğuktu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, Hong Kong Uluslararası Havalimanı yakınındaki dar boğazı geçtiklerinde Kruse şiddetli kramp nedeniyle acı çığlıkları atarak yarıı bırakmak zorunda kaldı.

PLAN ÇÖKTÜ, MORAL DÜŞTÜ

Kruse’un yarış dışı kalmasıyla motivasyon dağılmaya başladı. Soğukla mücadele eden Holliday öne çıktı, Hu ise daha sabit bir tempoyla yüzmeye devam etti.

Aynı anda üç kayık dönüşümlü ilerlemeyi planlarken, yüzücülerin ayrılması nedeniyle ikisi sürekli suda kalmak zorunda kaldı.

ŞAFAKLA GELEN UMUT

Sekiz saat sonra tablo değişti. Güneş doğmuş, akıntılar artık yüzücülerin lehine dönmüştü. Holliday’in eşi Maggie, final bölümünü görmek için tekneye katıldı ve ardından iskelede onu sıcak bir sarılışla karşıladı.