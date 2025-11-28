Hong Kong yangınında bilanço ağırlaşıyor: 94 ölü

Hong Kong'daki gökdelen kompleksinde yedi kuleyi birden saran yangında tablo her geçen saat daha da ağırlaşıyor.

Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court konutlarında çıkan ve son 60 yılın en ölümcül yangınına dönüşen felakette can kaybı 94'e yükseldi, 279 kişi ise hala kayıp.

Öte yandan yangınla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı. Sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin iki müdürü ve danışman mühendis olmak üzere 3 kişi "taksirle adam öldürme" şüphesiyle gözaltına alındı.

Yangının ardından çevrede bulunan iki site daha tahliye edildi. Kurulan geçici barınaklara alevlerden etkilenen yaklaşık 900 kişinin sığındığı aktarılıyor.

ALEVLERİ TIRMANDIRAN UNSUR NE?

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5'inci seviye alarmı verildi. Yetkililer, 140'tan fazla yangın söndürme aracı ile 800'ün üzerinde sağlık ve itfaiye personelinin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Yetkililer, yangının 31 katlı bir bloktaki dış cephe iskelelerinde başladığını, rüzgarla birlikte bambu iskele, koruyucu ağ, su geçirmez branda ve plastik kaplama boyunca hızla yayıldığını bildirdi. Bu malzemelerin “normalden çok daha yoğun bir şekilde yandığı” belirtildi.



YANGIN NASIL YAYILDI?

Bazı binaların içinde ise pencerelere yapıştırılmış strafor paneller olduğu tespit edildi. Bu paneller hem havalandırmayı engelledi hem de alevlerin katlar arasında hızla yayılmasına yol açtı.

Wang Fuk Court, 1980’lerde inşa edilen, yaklaşık 2 bin daire ve 4 bin 800 kişi barındıran büyük bir kamu konutu kompleksi. Son aylarda kapsamlı bir dış cephe yenilemesi nedeniyle binaların etrafı baştan aşağı iskele ve koruyucu ağlarla kaplıydı.