Hong Kong'da 4 günde 249 gözaltı

Yerel basında çıkan haberlere göre, Hong Kong polisi, yaşları 13 ila 61 olan 74'ü kadın toplam 249 kişinin, yasa dışı gösteri düzenleme, silah taşıma, emniyet mensuplarına saldırma, protesto gösterilerinde yasaklanan maske takma gibi eylemler sebebiyle gözaltına alındığı kaydetti.



Açıklamada, göstericilerin Mong Kok semtinde toplanarak barikat kurduğu ve yaktıkları ateşi söndürmek isteyen itfaiyecileri engellediği belirtildi.



Olay yerinde içlerinde patlayıcı maddeler bulunan alüminyum folyo ile kaplanmış çantalar bulunan bir aracın da ele geçirildiği ifade edildi.



Polis, patlaması halinde büyük tahribata yol açabilecek bu tür bir araca Hong Kong'da düzenlenen gösteriler sırasında ilk kez rastlandığını bildirdi.



ÜLKEDEKİ PROTESTOLAR

Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.



Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.



Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.



Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor.



Göstericiler, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyor.



Protestolar zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.