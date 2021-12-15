Hong Kong'da Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın

Hong Kong'da yer alan Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın çıktı. Binaya ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Bununla birlikte, yetkililer binadan en az 1000 kişinin tahliye edildiğini belirttti. Ancak, yerel medya bina içinde mahsur kalan onlarca kişinin olduğunu duyurdu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak gelen ilk bilgilere göre yangın, restorasyon çalışmaları sırasında birinci katta başladı, ardından diğer katlara yayıldı.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde insanların yangın nedeniyle binanın çatısına çıktığı ve burada kurtarılmayı beklediği görülüyor. Ayrıca bazı kişilerin de yaralı olduğu iddia edildi.