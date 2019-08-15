Hong Kong'da iki gün boyunca protestocularla polisin karşı karşıya geldiği yolcu salonunda hayat normale dönmüş görünüyor.
Çatışmalar nedeniyle aksayan seferler düzenli olarak yapılıyor. Havalimanında güvenlik önlemleri gözle görülür şekilde artırıldı.
Girişlere ve yolcu salonlarına hem polis hem özel güvenlik konuşlandırıldı. Girişlerde yolcuların seyahat belgeleri kontrol ediliyor.
Seyahat belgesi olmayan içeri alınmıyor. Artırılan güvenlik önlemlerinin kalıcı olacağı duyuruldu.
Hong Kong'da iki buçuk aydır süren protesto gösterileri son birkaç gündür havalimanında yoğunlaşmış, protestolar nedeniyle uçak seferleri yapılamamıştı.
Hong Kong'da havalimanında güvenlik önlemleri artırıldı
NTV HaberDünya
Hong Kong'da polisle protestocular arasında çatışmalara sahne olan havalimanında güvenlik önemleri artırıldı. Yolcular gidiş salonuna seyahat belgeleri kontrol edilerek alınıyor.
Hong Kong'da iki gün boyunca protestocularla polisin karşı karşıya geldiği yolcu salonunda hayat normale dönmüş görünüyor.