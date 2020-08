Hong Kong'da medya patronuna gözaltı

Medya grubunun yöneticisi Mark Simon olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Simon, “Jimmy Lai, yabancı güçlerle gizli anlaşma yapmaktan gözaltına alınıyor” ifadelerini kullandı. Simon, polisin Lai ve Lai'nin oğlunun evinde arama yaptığını, bazı Next Digital çalışanlarını da gözaltına aldığını söyledi.



Kowloon'da bulunan malikanesinden alınan Lai, polis ile birlikte Next Digital adlı gazeteye getirildi. Jimmy Lai polis tarafından baskın yapılan Next Digital gazetesinde yaklaşık 2.5 saat tutuldu. Gazeteye ait bilgisayarlarda arama yapıldı.



Sık sık Çinli yöneticileri ve Hong Kong hükümetini eleştiren 71 yaşındaki Lai'nin sahibi olduğu Apple Daily Çin ve Hong Kong'taki otoriter yönetim karşıtı yayınlar yapıyor.



Hong Kong polisi ise güvenlik yasasını ihlal ettikleri gerekçesi ile 39-72 yaşları arasında 7 kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu. Gözaltına alınanların isimleri açıklanmadı.



DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI



1989 Tiananmen Meydanı protestolarının yıldönümü nedeniyle 4 Haziran'da gerçekleştirilen gece nöbetine katıldığı gerekçesi ile suçlanıyor.



Lai, daha önce yaptığı açıklamalarda, “bir gün yayınlarım ve Hong Kong için demokrasi çağrılarım nedeniyle gözaltına alınabilirim” demişti. Lai, geçtiğimiz yıl düzenlenen protestolara katıldığı gerekçesiyle Şubat ve Nisan aylarında da gözaltına alınmıştı.