Hong Kong'da muhaliflere "izinsiz ön seçim" cezası

Hong Kong Mahkemesi, Hong Kong Üniversitesinin eski Hukuk Profesörü Benny Tai Yiu-tin'i, gayriresmi ön seçimin organize edilmesine öncülük ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkum etti.



Çoğu ön seçimde aday olan 44 sanık ise 4 yıl 2 ay ila 7 yıl 9 ay hapis cezaları alırken daha önce suçsuz bulunan iki sanığa ise ceza verilmedi.



Mahkeme, 30 Mayıs'ta açıkladığı kararda gayriresmi nitelikteki ön seçimin muhalefetin Yasama Meclisi'ni ele geçirme şansını artırarak hükümetin meşruiyetini sarsmayı, hükümeti devirmeyi ve devlet düzenini yıkmayı amaçladığına hükmetmişti.



GAYRİRESMİ ÖN SEÇİM



Muhalifler, Eylül 2020'de yapılması planlanan Yasama Konseyi seçimine hazırlık için hükümetin onayı olmadan "ön seçim" düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.



Muhalif grupların kendi inisiyatifleriyle yürüttüğü seçime katılanlar, "hükümeti devirmeye teşebbüs etmekle" suçlanmıştı.



Dönemin Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, muhalifleri, ön seçimin Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal ettiği yönünde uyarmış, merkezi hükümet de seçimin yasa dışı olduğunu belirtmişti.



Hong Kong'da 11-12 Temmuz 2020'de düzenlenen gayriresmi ön seçimde 610 binden fazla kişi oy kullanmıştı.