Hong Kong'da nisanda iyileşen hasta ağustosta yeniden Covid-19'a yakalandı

Hong Kong Üniversitesi'nde görevli araştırma ekibinin kayıtlara geçirdiği vakanın, 33 yaşında bilişim uzmanı bir erkek olduğu belirtildi.



"rthk.com"un haberine göre, nisan sonunda Covid-19 tedavisi gördükten sonra taburcu edilen erkeğin, bu ay İspanya'yı ziyaretinden sonra yeniden yaptırdığı yeni tip corona virüs testinin sonucu pozitif çıktı.

VİRÜSÜN GENETİK DİZİLİMİ FARKLILIK GÖSTERİYOR



Uzman ekibi, "genetik dizilimin, hastaya nisan ve ağustos aylarında buluşan virüs türlerinin açıkça farklı olduğunu gösterdiğini" açıkladı.



Bilim insanları, "Birçokları iyileşen Covid-19 hastalarının, enfeksiyona karşı bağışıklığı olduğuna inanıyor ancak bazı hastaların birkaç ay sonra antikor seviyesinin azaldığının kanıtı mevcut. Bulgularımız, SARS-CoV-2'nin, hastalar doğal enfeksiyon yoluyla bağışıklık kazanmış olsa bile soğuk algınlığıyla ilişkili diğer yaygın insan corona virüslerinde olduğu gibi küresel insan nüfusunda sürüp gidebileceğini ortaya koyuyor " ifadesini kullandı.



Uzmanlar, Covid-19'a yakalanıp iyileşenlerin maske takmayı ve sosyal mesafe kurallarına uymayı sürdürmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.



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