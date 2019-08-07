Hong Kong Uzay Müzesi önünde toplanan kalabalık, lazer ışıklarını binanın dış cephesine tutarak eylem yapıyor.
Bir gün önce polis laser ışığı tuttuğu gerekçesiyle öğrenci liderlerinden "Keith Fong"u gözaltına almıştı.
Göstericiler, yüz tanıma sistemlerini etkisiz hale getirmek için lazerleri polis kameralarına doğrultuyor.
9 Haziran'dan beri devam eden protestolarda 500'den fazla kişi gözaltına alındı.
"Şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına" karşı eylem yapan göstericiler hükümetin istifası talebiyle genel greve gitmişti.
Hong Kong'da polise karşı lazerli protesto
Anadolu AjansıDünya
Hong Kong'da haftalardır hükümetin istifasını isteyen protestocular farklı bir eyleme imza atıyor.
Hong Kong Uzay Müzesi önünde toplanan kalabalık, lazer ışıklarını binanın dış cephesine tutarak eylem yapıyor.