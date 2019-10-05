Hong Kong'da devam eden protestoların dördüncü ayında bir genç daha polis ateşiyle yaralandı.



South China Morning Post'un haberine göre, Baş Yönetici Carrie Lam'ın dün bölgede dört aydır süren gösterilerde protestocuların maske takmalarını yasaklamasının ardından, bölge gece saatlerinden itibaren artan protestolara sahne oldu.



Protestolarda artan şiddet nedeniyle, kent yönetimi havalimanına giden ekspres hatlar dahil tüm metro ve tren seferlerini askıya aldı.



Polis, gece protestolar sırasında maskeli göstericilerin yollara barikat kurduklarını, birçok yerde yangın çıkardıklarını, Çin'le bağlantılı iş yerlerini yakıp yıkarak yağmaladıklarını ve güvenlik güçleriyle çatıştıklarını açıkladı.



Hong Kong yönetimi güvenlik sekreteri John Lee, Hong Kong halkından, protestoların büründüğü isyan halini kınamasını istedi. Lee, "Şiddeti daha da kızıştıran, halkın bu eylemleri desteklemesi. Herkesin öne çıkarak, toplumun şiddeti kabul etmeyeceğini söylemesi gerekiyor." dedi.



PROTESTOLARDA İKİNCİ YARALANMA

Diğer yandan polis sözcüsü Yolanda Yu, gece protestolar sırasında Yuen Long bölgesinde bir polisin kendini savunmak için açtığı ateşte bir kişinin yaralandığını duyurdu.



Adının açıklanmasını istemeyen bir polis memuru, yaralanan kişinin 14 yaşında bir genç olduğunu belirtirken, hastane yetkilileri yaralının sağlık durumunun ciddi olduğunu ancak kritik olmadığını aktardı.



Genç, haziran ayında başlayan protestolarda polis kurşunuyla yaralanan ikinci kişi oldu. İlk yaralanan 18 yaşındaki protestocu, salı günü bir polis tarafından yakın mesafeden vurulmuştu.



''HONG KONG İÇİN KARA BİR GÜN''



Diğer yandan, protestocuların bugün de şemsiye ve maskelerle sokaklara çıktığı Hong Kong'da, Baş Yönetici Carrie Lam, televizyona yayımlanan halka sesleniş konuşmasında, "daha önce görülmemiş şiddet" nedeniyle kentte yaşamın felce uğradığını belirtti.



Artan şiddetin bastırılması için ek önlemler açıklamayan Lam, maske yasağının meşru olduğunu savunarak "Önlemler, vatandaşların günlük yaşamlarını ve özgürlerini korumak için, azınlık bir grup isyancının bunu yok etmesine izin veremem." ifadesini kullandı.



Şiddetin bugünü "Hong Kong için kara bir gün" haline getirdiğini kaydeden Lam, "Herkes endişeli ve korkuyor." diye konuştu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.



"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.



Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.



Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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