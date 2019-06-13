Hong Kong'da pazardan bu yana süren gösterilerde dünkü müdahalenin ardından sokaktaki protestocu sayısı azaldı. Binlerle ifade edilen gösterilerin sayısı yüzlere düştü.
Polis, kalan göstericileri de dağıtmak için harekete geçti. Güvenlik güçlerinin dünkü müdahalesinde biber gazının yanı sıra plastik mermi de kullanıldı. 72 protestocu yaralandı.
Protestocuların boşalttığı yerlere polis çelik bariyerler çekti, kimlik kontrolüne başladı. Yasama konseyi bugün toplandı. Ancak tartışmalı yasa tasarısı gündeme alınmadı.
Konsey, toplanmadan önce tasarının bugün tartışılmayacağını kamuoyuna duyurdu. Yasa tasarısının dün yapılması planlanan ikinci tur görüşmeleri yoğun protesto gösterileri nedeniyle belirsiz bir tarihe ertelenmişti.