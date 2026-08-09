Hong Kong'da sıcaklık seviyesi rekor kırdı

Hong Kong Meteoroloji Servisi'nin bildirdiğine göre, Dolphin Tayfunu'nun şehre sıcak hava getirmesiyle birlikte Hong Kong hava gözlem istasyonu Pazar günü 36,9°C ile rekor seviyede yüksek sıcaklık kaydetti.

Yaklaşan fırtına, karaya ulaşmadan önce Çin'in doğu kıyısı boyunca kitlesel uçuş iptallerine ve tahliyelere neden oldu ve bölgede yoğun sıcaklıklara yol açtı.

Hong Kong Gözlemevi (HKO) öğleden sonra yaptığı açıklamada, "Gözlemevinde 36,9 derece olarak kaydedilen sıcaklık, kayıtların tutulmaya başlandığı 1884 yılından bu yana kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu" diye bildirdi.

Önceki rekor, Hato Tayfunu şehri vurmadan önce, 22 Ağustos 2017'de 36,6 derece olarak kaydedilmişti.

Meteoroloji servisine göre, gözlemevinin merkezinde kaydedilen oranlar Hong Kong için temel referanslardan biri olarak hizmet veriyor, ancak yoğun yapılaşmaya sahip Çin'in finans merkezi Hong Kong'da sıcaklıklar önemli ölçüde değişebiliyor.

Şehrin diğer bölgelerinde sıcaklıklar 39°C'yi aştı.

Gözlemevi'nin açıklamasına göre, şehrin kuzeyindeki Sheung Shui'deki istasyon 39,8°C sıcaklık kaydetti; bu, 1980'lerde otomatik hava istasyonlarının kullanılmaya başlanmasından bu yana Hong Kong'da kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu.

Meteoroloji uzmanı, "Tropikal Dolphin Kasırgası'nın Zhejiang bölgesine ilerlemesi ve iç kesimlere doğru hareket etmesiyle birlikte, dıştan gelen alçalan hava kütlesi bugün ve Salı günleri boyunca bölgeye sürekli olarak aşırı sıcak hava getirecek" diye belirtti.

Gözlemevi Pazar günü "Çok Sıcak Hava Uyarısı" yayınlayarak vatandaşlara bol su içmelerini ve açık havada yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınmalarını tavsiye etti.

Dolphin Tayfunu, Hong Kong'un yaklaşık 1000 km (620 mil) kuzeydoğusunda Çin anakarasına yaklaşıyor.

Kasırga, Çin'in yoğun nüfuslu doğu kıyılarına yaklaşırken 1000'den fazla uçuşun iptal edilmesine, tahliyelere ve yetkililerden üst düzey alarm verilmesine neden oldu.

Kasırganın Pazar günü geç saatlerde veya Pazartesi günü erken saatlerde Zhejiang veya komşu Fujian eyaletinde karaya ulaşması bekleniyor.

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin dünya çapında aşırı sıcaklık olaylarını daha sık ve daha şiddetli hale getirdiğini vurguluyor.