Hong Kong'da yabancı medyaya "yangın" uyarısı

Yetkililer, Wang Fuk Court adlı yüksek katlı konutta çıkan ve en az 159 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin bazı haberlerin, “gerçekleri çarpıtarak hükümetin çalışmalarını karalama ve seçim sürecine müdahale etme amacı taşıdığını” savundu. Reuters’ın toplantıya çağrılmadığı belirtildi.

2020’de yürürlüğe giren ulusal güvenlik yasasına dayanarak düzenlenen toplantı, yabancı medya kuruluşlarına yönelik bu kapsamda yapılan ilk toplu uyarı olarak dikkat çekti. Ofis, gerekirse yabancı kuruluşlara yönelik “yönetimi güçlendirme” yetkisine sahip.

Yangın felaketi sonrasında kötü denetim ve yenileme çalışmalarında kullanılan düşük kaliteli malzemeler kamuoyunda öfke yaratmıştı. Yetkililer, hükümeti hesap vermeye çağıran bazı aktivistlerin gözaltına alındığını açıkladı. Pekin ise trajedinin “Hong Kong’u istikrarsızlaştırmak için kullanılmaması” gerektiğini vurguladı.