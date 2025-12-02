Hong Kong'daki deniz felaketinde aileler 13 yıldır adalet arıyor

Lamma 4 feribotu başka bir geminin çarpmasıyla iki dakikadan kısa bir sürede battı. Bu olay 8'i çocuk 39 kişinin ölümüne neden oldu. Çarpışma sonucu teknenin altı su geçirmez bölmesinden sadece ikisinin su altında kalması beklenirken, eksik bir kapı nedeniyle üç bölme zarar gördü ve geminin kaderine terk edildi. Teknenin tasarımı, kurallara uygunluğu gibi pekçok konuda eksiklikler tespit edildi.

O gece 23 yaşındaki kardeşini kaybeden satış müdürü Alice Leung, hükümetin çabalarının durmasının ardından kendisi ve diğer yaslı ailelerin "adalet ve gerçeği" arama görevini üstlendiklerini söyledi.

Kazada kardeşi ve yeğenini kaybeden Ryan Tsui, 13 yıllık süreci "kan davası" olarak nitelendiriyor.

Denizcilik Bakanlığı, AFP'ye yaptığı açıklamada, deniz güvenliği yasalarında değişiklik yapıldığını ve gemi inşası ve modifikasyonunu "sıkı bir şekilde incelemek" üzere özel bir ekip kurulduğunu söyledi.

2012'den sonra Hong Kong'daki deniz kazalarında yıllık ortalama ölüm sayısı 7,6'dan 3,3'e düştü, ancak yıllık ortalama kaza sayısı hemen hemen aynı kaldı. Davaya ilişkin adli tabibin ölüm nedenini gelecekteki duruşmada belirlemesi bekleniyor.