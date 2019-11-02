Hong Kong'ta protestocular Çin haber ajansı Şinhua ofisine saldırdı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, binlerce kişinin katıldığı izinsiz protestolarda göstericiler, ilk defa Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'nın ofisine saldırdı.



South China Morning Post'un haberine göre, Çin'in dün bölgeye yönelik kontrolü artıracağını açıklamasının ardından, daha fazla özerklik talep eden Hong Konglular sokaklara çıktı.



Yönetimin izin vermediği gösterilerde, polis binlerce maskeli protestocuyu dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullandı.



Hong Kong'un farklı noktalarına dağılan göstericiler, bazı metro istasyonlarına ve dükkanlara zarar verdi.



Göstericiler, 22. haftasına giren protestolarda ilk defa Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'nın ofisine saldırdı. Ajans ofisinin girişini ateşe veren protestocular, girişin camları kırdı ve duvarları boyadı.



Protestolar nedeniyle bazı metro istasyonları kapatılırken, Kowloon Camisi yakınlarına molotofkokteyli atılması üzerine sokaktaki polis sayısı artırıldı.



Güvenlik güçleri, bazı protestocuları gözaltına aldı.

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ÜLKEDEKİ PROTESTOLAR

Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.



Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.



Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.



Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor.



Göstericiler, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyor.



Şu ana kadar 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı protestolar, Hong Kong'un son 10 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşamasına yol açtı.

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