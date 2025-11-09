Hortum kasabayı enkaza çevirdi
09.11.2025 08:07
NTV - Haber Merkezi
Brezilya'nın güneyini vuran hortum bir kasabayı adeta haritadan sildi. Şiddetli yağış ile birlikte rüzgarın hızı saatte 250 kilometreyi buldu, en az 6 kişi yaşamını yitirdi, binden fazla yaralı var.
Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletini hortum vurdu.
Hızı saatte 250 kilometreye ulaşan fırtına ve hortum Rio Bonito do Iguacu kasabasını dev bir enkaza dönüştürdü. Faciada en az 6 kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce kişi de yaralandı. Yüzlerce ev ve işyeri kullanılamaz hale geldi..
Evsiz kalan yüzlerce kişi, yakınlardaki kentlerde kurulan geçici sığınaklara taşındı. Arama kurtarma ekipleri de köpeklerle birlikte hasar gören bölgelerde çalışma yürütüyor. Enerji hatlarının ve yolların çökmesi nedeniyle çalışmaların zaman alacağı da belirtiliyor.
3 GÜNLÜK YAS
Felaket nedeniyle üç günlük yas ilan edildi, eyalet yönetimi olağanüstü hal kapsamında acil durum fonlarını devreye soktu. Federal hükümet de acil insani yardım için plan açıkladı.