Hortum kasabayı enkaza çevirdi

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletini hortum vurdu.

Hızı saatte 250 kilometreye ulaşan fırtına ve hortum Rio Bonito do Iguacu kasabasını dev bir enkaza dönüştürdü. Faciada en az 6 kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce kişi de yaralandı. Yüzlerce ev ve işyeri kullanılamaz hale geldi..

Evsiz kalan yüzlerce kişi, yakınlardaki kentlerde kurulan geçici sığınaklara taşındı. Arama kurtarma ekipleri de köpeklerle birlikte hasar gören bölgelerde çalışma yürütüyor. Enerji hatlarının ve yolların çökmesi nedeniyle çalışmaların zaman alacağı da belirtiliyor.

3 GÜNLÜK YAS

Felaket nedeniyle üç günlük yas ilan edildi, eyalet yönetimi olağanüstü hal kapsamında acil durum fonlarını devreye soktu. Federal hükümet de acil insani yardım için plan açıkladı.