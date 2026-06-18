HPV aşısı ölümleri bıçak gibi kesti. "Dört yılda tek bir ölüm bile kaydedilmedi"

İngiltere’deki Queen Mary Üniversitesi araştırmacıları 12-13 yaşlarında yapılan HPV aşısının, rahim ağzı kanserinden ölüm riskini neredeyse sıfıra indirdiğini tespit etti.

TEK BİR ÖLÜM BİLE KAYDEDİLMEDİ

Bilim insanları 2020 ile 2024 yılları arasında, aşılı grupta rahim ağzı kanserinden tek bir ölüm bile kaydedilmediğini vurguladı.

Araştırma, rahim ağzı kanserine karşı verilen savaşta dönüm noktası olabilir. Uzmanlar, aşılama yapılmasaydı en az 23 kadının hayatını kaybetmiş olacağını belirtiyor.

Araştırmanın sonuçları saygın tıp dergisi Lancet'te yayımlandı. Ülkede aşılama programının başladığı 2008’den bu yana yüzlerce hayatın kurtulduğu belirtildi.

9 YAŞINDAN TİBAREN ÇOCUKLARA YAPILABİLİYOR

HPV aşısı 9 yaşından itibaren çocuklara yapılabiliyor ve ölümcül olabilen rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlıyor. Ancak uzmanlar İngiltere'de aşılama oranının yüzde 76'ya gerilediği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün tam koruma için hedef gösterdiği yüzde 90 sınırının altında kalınması endişeye yol açıyor. Birleşik Krallık hükümeti, 2040’a kadar hastalığı tamamen bitirmeyi hedefliyor.

Tıp dünyası, aşının gücüne vurgu yaparken, uzmanlar rutin taramaların da hayati önem taşıdığını hatırlatıyor.