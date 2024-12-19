HTŞ lideri Ahmed Eş Şera'dan yaptırım mesajı: Suriye savaştan yorgun düştü

Suriye'de Şam yönetimini ele geçiren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed Eş Şera, bir kez daha yaptırımların kaldırılması gerektiğini savundu. Suriye halkının savaştan yorgun düştüğünü belirten HTŞ Lideri, terör örgütü listesinden çıkarılmaları gerektiğini de belirtti.

HTŞ lideri Ahmed Eş Şera'dan yaptırım mesajı: Suriye savaştan yorgun düştü

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed Eş Şera, İngiliz yayın organı BBC'ye konuştu.

Şera, Batı'nın uyguladığı yaptırımların eski rejime yönelik olduğunu belirtti ve "Mazlum ve zalim aynı şekilde muamele görmemeli" dedi. Şera,  halkının savaştan yorgun düştüğünü belirten

Şera, Heyet Tahrir Şam'ın da terör örgütü listesinden çıkarılması gerektiğini savundu.

Sivilleri hedef almadıklarını belirten HTŞ lideri, kendilerini Esad rejiminin kurbanı olarak gördüklerini aktardı.

Şera, Suriye'yi Afganistan'ın farklı bir türüne dönüştürmeye çalıştığına yönelik iddiaları da reddetti.

HTŞ lideri, 2011'den kontrollerindeki İdlib'de 8 yıldan uzun süredir üniversitelerin olduğunu ve burada eğitim gören kadın oranın üniversite mevcudunun yüzde 60'ından fazlasına denk geldiğini açıkladı.

Şera, Suriye'de hukuk uzmanlarından oluşan bir komitenin anayasa yazacağını duyurdu. Şera, "Herhangi bir yönetici ya da başkan bu yasalara uymak zorunda olacak" dedi.

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