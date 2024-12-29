HTŞ lideri Şara: Suriye'de seçim yapılması 4 yılı bulabilir

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ahmed Şara, Al Arabiya TV'ye röportaj verdi.

Reuters'ın Al Arabiya TV'ye dayandırdığı haberine göre, HTŞ lideri Şara, Suriye'de seçimlerin yapılmasının yaklaşık dört yıl sürebileceğini belirtti.



Şara, "Suriye'de seçim yapılması 4 yılı bulabilir." ifadelerini kullandı.



HTŞ'nin feshini ulusal diyalog konferansında açıklayacaklarını belirten Şara, "Mevcut dönem, görev süresi daha uzun olan geçici bir hükümet için ön hazırlık niteliğindedir." diye konuştu.

Şara ayrıca, Suriye'deki Kürt güçlerinin Savunma Bakanlığı saflarına entegre edileceğini belirtti.

ANAYASA HAZIRLAMAK ÜÇ YIL SÜRECEK

Mevcut dönemde güç paylaşımının geçiş aşamasını yok edebileceğini vurgulayan Şara, bir anayasa taslağının hazırlanmasının üç yıla kadar sürebileceğini aktardı.



Ayrıca Suriyelilerin köklü değişimi gözlemleyebilmesinin de yaklaşık bir yıl süreceği vurgulandı.

RUSYA İLE İLİŞKİLER DE MASADA

Suriye'nin Rusya ile stratejik çıkarları olduğunu belirten Şara, "Rusya'nın

Suriye ile ilişkilerine yakışmayan bir şekilde ayrılmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.