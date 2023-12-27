Hubble teleskopu Satürn'ün halkalarında gizemli gölgeler tespit etti

NASA tarafından yayınlanan kompozit fotoğraf, uzay ajansına göre Satürn'ün yaklaşık 1,37 milyar kilometre uzakta olması nedeniyle geç ulaşan fotoğraf 22 Ekim'de Hubble tarafından çekildi.



Gökbilimciler, Satürn'ün halkaları boyunca hareket eden hayaletlere benzeyen ve gezegenin konumuna bağlı olarak çeşitli yerlerde görülebilen kafa karıştırıcı şekilleri uzun zamandır biliyorlardı.



Zamanla yapılan gözlemler, şekillerin sayısının ve görünümünün Satürn'ün mevsimsel döngüsüne bağlı olarak değişebileceğini ortaya çıkardı.



NASA'ya göre Satürn'de her mevsim yaklaşık 7 yıl sürse de, Dünya'ya benzer şekilde mevsimsel değişikliklere neden olan eğimli bir ekseni var.



Satürn'ün sonbahar ekinoksunun 6 Mayıs 2025'te gerçekleşmesi bekleniyor.



Hubble, araştırmacıların sırlarını çözmeyi amaçladığı bu açıklanamayan fenomeni mevsimler geçişlerde gözlemlemeye hazırlanıyor.

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NASA, Şubat ayındaki bir haber bülteninde, "Şekillerin muhtemel suçlusu, gezegenin değişken manyetik alanı. Gezegensel manyetik alanlar güneş rüzgarıyla etkileşime girerek elektrik yüklü bir ortam yaratıyor. Dünyada, bu yüklü parçacıklar atmosfere çarptığında, kuzey yarımkürede aurora borealis veya kuzey ışıkları olarak görülebilir." ifadelerini kullandı



Gökbilimciler, küçük parçacıkların bu aktivite nedeniyle oluştuğundan şüpheleniyorlar, bu da onların çevredeki materyalden kısa süreliğine daha yükseğe çıkmasına ve belirgin bir şekil yaratmasına neden oluyor.



Araştırmacılar Hubble verilerinin, Voyager 2 ve Cassini misyonu tarafından gerçekleşecek gözlemlerle birlikte teoriyi kesin olarak kanıtlayacağını veya çürüteceğini umuyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin