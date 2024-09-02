Hükümet içinden Netanyahu itirafı: "Sokaklar yanmadan ateşkes yok"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un önde gelen bakanları başbakan hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Netanyahu'nun protestolarda büyük bir artış yaşanmasından "endişeli" olduğu öne sürüldü. Bakanlardan biri, "Netanyahu sokaklar yanmadığı sürece ateşkes için harekete geçmeyecek. Şu anda rehinelerin yakınlarından çok, Ben-Gvir ve Smotrich'ten korkuyor" diye konuştu.

Hükümet içinden Netanyahu itirafı: "Sokaklar yanmadan ateşkes yok"
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, dün Şeridi'nden altı rehinenin cesedinin çıkarıldığını açıkladı. Açıklamadan saatler sonra yüz binlerce gösterici Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs sokaklarını doldurarak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını talep etti.

Haaretz'e konuşan İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun bu eylemlerden korktuğunu öne sürdü. Yetkililer, Netanyahu'nun protestolarda büyük bir artış yaşanması potansiyelinden "endişeli" olduğunu söyledi.

"GALLANT GECESİNİN TEKRARINDAN KORKUYOR"

Başbakana yakın kaynaklardan biri, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın geçen sene kabineden kovulması sonrası düzenlenen büyük gösterileri örnek vererek, "Gallant gecesinin tekrarından korkuyor. Öyle bir durumda, eskisi gibi devam etmesi imkansız olacak" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun partisi Likud'un önde gelen bakanlarından biri de Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir için, "Bunu itiraf etmek tatsız ama sokaklar yanmadığı sürece Netanyahu ateşkes için harekete geçmeyecek. Şu anda rehinelerin yakınlarından çok, Ben-Gvir ve Smotrich'ten korkuyor" diye konuştu.

BİR SONRAKİ ADIMI NE OLACAK?

Diplomatik kaynaklar, Netanyahu'nun tercihlerini önümüzdeki günlerde gerçekleşecek protestoların şiddetine göre belirleyeceğini öngörüyor.

Partiden bir yetkiliye göre de de başbakanın eşi Sara Netanyahu, evi ve İsrail Başbakanlığı'nın önündeki eylemlerden çok korkuyor.

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