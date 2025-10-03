Hükümet kapandı, havada güvenlik endişesi arttı

ABD'de federal hükümet, yeni mali yılın başlaması öncesi Senato'daki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle resmen kapandı. Kongrenin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması sebebiyle harcamalar askıya alınınca ülkede sayıları 10 bini aşan hava trafik kontrolörleri için de işten çıkarılma riskini beraberinde getirdi.

Kongre'de anlaşmanın ne zaman sağlanacağı bilinmezken bu durum, uçuş trafiğinin güvenliğinden sorumlu kontrolörler başta olmak üzere, bagaj kontrolörleri ve kritik noktalarda görevli havalimanı çalışanları için daha stresli süreç ve iş ortamı anlamına geliyor.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILDILAR

Ulusal Hava Trafik Kontrolörleri Birliği (NATCA) Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, bütçe kesintisi sorununa değinilerek bu süreçte sektör çalışanı üyelerin profesyonel davranarak sorumluluklarını aksatmayacakları bildirildi.



Açıklamada, "Kapanma sonucunda, NATCA tarafından temsil edilen 2 bin 350'den fazla havacılık güvenliği uzmanı ücretsiz izne çıkarıldı. Bu çalışanlar, ücretsiz izindeyken kritik güvenlik ve teknoloji çalışmalarının yanı sıra operasyonel destek çalışmaları da gerçekleştirilmeyecek." ifadelerine yer verildi.



Son zamanlarda ABD'nin başkent Washington dahil birçok bölgesinde meydana gelen ölümcül hava trafiği kazalarıyla ilgili eleştiri odağı olan hava trafik kontrolörleri, çarşamba sabahı başlayan fon kesintisine rağmen bir süre para almadan çalışmaya devam etmek zorunda.



Dün New York LaGuardia Havalimanı’nda Delta’ya bağlı iki yolcu uçağı pistte çarpıştı. Kazada bir kabin görevlisi hafif yaralanırken, havalimanı operasyonları ise kesintisiz devam etti.