Hükümet ortağından AfD'nin Rusya ziyaretine tepki: "Vatan hainliğidir"

Almanya'da hükümetin küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Sekreteri Martin Huber, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Markus Frohnmaier'in Rusya’ya yapmayı planladığı ziyaretinin engellenmesini istedi.



Huber, Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada, Frohnmaier’in Almanya ve Avrupa’nın güvenliğini ciddi tehlikeye atabilecek gizli bilgileri Kremlin’e aktarma tehlikesinin yüksek olduğunu belirtti.



"AfD yönetimi bu seyahati engellemeli, diğer her şey vatan hainliğidir" ifadesini kullanan Huber, Alman istihbarat servislerinin Federal Meclis’te yaptıkları açıklamalarının Rusya’nın tüm NATO ülkeleri için ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu gösterdiğini kaydetti.



"PARTİDE KREMLİN'İN KÖLELERİ VAR"

Huber, AfD’nin önce ziyaretçi gruplarını Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğini gezdirdiğini, şimdi de Kremlin’i ziyaret edeceğini belirterek, "AfD'de Almanya'yı korumak isteyen vatanseverler değil, Putin'e bağımlı olan Kremlin köleleri var. AfD ulusal güvenlik için bir tehlikedir" değerlendirmesinde bulundu.

Baden-Württemberg Eyaleti Başkanı Winfried Kretschmann ise böyle bir ziyaretin gerçekleştirileceğinden bilgisi olmadığını belirterek, "Genel olarak, bir AfD’li Rusya'ya seyahat ederse, iyi bir şey beklenemez" dedi.



Kretschmann, AfD’lilerin Putin’e yakınlığının bilindiğini kaydetti.



AfD: SOMUT BİR PLAN YOK

AfD Milletvekili Bernd Baumann ise söz konusu seyahat için somut bir planın bulunmadığını belirterek, "Bu gelecekte yapılacak seyahatler için bir niyet beyanıdır ve bu da gayet normaldir" diye konuştu.

AfD Baden-Württemberg Eyalet Teşkilatı Başkanı da olan Frohnmaier, Ukrayna savaşının sona ermesinin ardından Rusya ile iletişim kanallarının açık tutulmasının gerekli olduğunu savunarak, ilkbaharda Rusya’ya gideceğini ifade etmişti.