Hükümet üyelerinin pasaportlarına el konuldu

Devlet televizyonunda okunan bildiride, 19 Şubat'ta feshedilen hükümet üyelerinin hesaplarının dondurulduğu, diplomatik pasaportlarına el konulduğu ve koruma ve yardımcılarının da görevden alındığı duyuruldu.



Bu önlemlerin hangi gerekçeyle alındığı ise açıklanmadı.



Gine'de geçiş hükümeti lideri Mamadi Doumbouya, 5 Eylül 2021'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi devirerek yönetime el koymuştu.



Başbakan Bernard Goumou liderliğindeki hükümet Temmuz 2022'de kurulmuştu.



Doumbouya, demokratik seçimlerin 2024 sonuna kadar yapılacağı sözünü vermişti.



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