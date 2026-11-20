MUHABİRLİKTEN 26 MİLYAR DOLARLIK SERVETE

Halka arzın ardından şirketin kurucu ortaklarından 37 yaşındaki Jack Clark'ın serveti 26 milyar dolara yükseldi.

2013 ile 2016 yılları arasında Bloomberg'de muhabirlik yaptığı dönemde yılda 20 bin sterlinden az kazanan Clark, o yıllarda yapay zeka üzerine akademik makaleleri yazdırarak teknolojiyi erken fark ettiğini söyledi.

Clark, "Yapay zeka araştırmalarına dair arşiv makalelerini yazdırarak Bay Bloomberg'in yazıcı mürekkebinden çok harcadım" dedi.

Şirketin yaklaşık 5 bin 300 çalışanı halka arz fiyatıyla 216 milyar dolar değerinde hisseye sahip olurken gelecekteki çalışanlar için de 160 milyar dolarlık pay ayrıldı.

İlk dönem işe alınan yaklaşık 1.000 çalışanın hisse paketleri 100 milyon doların üzerinde değer taşırken yeni çalışanların payları ortalama 20 milyon dolar seviyesinde hesaplandı.

Oyuncu Ashton Kutcher'ın girişim sermayesi şirketi Sound Ventures'ın 2023'te yaptığı 435 milyon dolarlık yatırımın değeri de halka arzla birlikte yaklaşık 7 milyar dolara çıktı.

ANTHROPIC'TEN İŞSİZLİK UYARISI

Kamu yararı şirketi statüsündeki Anthropic, hisselerinin yüzde 5'ini yapay zekanın sorumlu gelişimini destekleyen ayrı bir fona ayırdı.

Şirket, yatırım izahnamesinde yapay zekanın tıp alanında Nobel ödüllü buluşlara kapı aralayabileceğini ve ekonomik büyümeyi hızlandırabileceğini kaydetti.

Aynı belgede yeterince gelişmiş yapay zeka sistemlerinin insanlık için felaket veya varoluşsal riskler doğurabileceği uyarısı da yer aldı.

Anthropic araştırmacısı Tao Lin ise Palisade Research'e verdiği röportajda 2027 sonuna kadar neredeyse her alanda insanüstü yapay zekanın ortaya çıkmasını beklediğini belirterek, teknolojinin dünyadaki neredeyse tüm insanları kalıcı olarak işsiz bırakabileceği değerlendirmesini paylaştı.