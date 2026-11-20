İngiltere hükümetindeki görevi için hissesini satmıştı. Milyonlarca doları kaçırdı
20.11.2026 09:01
Son Güncelleme: 20.11.2026 09:11
Hogarth, dönemin İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın talebiyle 2023'te AISI'yi kurmak için göreve getirilmişti.
Anthropic 81 milyar dolarlık halka arzla 2 trilyon doları aştı, 2023'te hisse satan Ian Hogarth en az 10 milyon dolar kaybetti.
Yapay zeka şirketi Anthropic'in tarihinin en büyük halka arzıyla 2 trilyon doları aşan piyasa değerine ulaşması, hisselerini 2023 yılında elden çıkaran İngiltere Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü (AISI) Başkanı Ian Hogarth'a en az 10 milyon dolara mal oldu.
Claude platformunun geliştiricisi Anthropic, çarşamba günü Nasdaq borsasında hisse başına 83 dolardan 980 milyon hisse satarak 81 milyar dolarlık rekor bir kaynak topladı.
Şirket hisseleri ilk işlem gününde halka arz fiyatının yüzde 34 üzerinde, 111,50 dolardan açılırken CEO Dario Amodei açılış zilini çaldı.
Dönemin İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın talebiyle 2023'te AISI'yi kurmak için göreve getirilen Hogarth, çıkar çatışmasını önlemek amacıyla elindeki Anthropic hisselerini satmıştı.
Daily Mail gazetesinin haberine göre Amol Rajan Connection podcast'ine konuşan Hogarth, salgın dönemindeki "çirkin" yolsuzluk örneklerine tanık olmasının da bu kararda etkili olduğunu belirterek, "Çok pahalı bir karardı. Konut kredim var, değil mi?" ifadelerini kullandı.
Sunak ise görevinden ayrıldıktan sonra Anthropic'te danışman olarak çalışmaya başladı.
OpenAI, Google DeepMind ve Oxford Üniversitesi'nden eski uzmanların da aralarında yer aldığı 100'den fazla teknik personelle çalışan AISI'nin kuruluşuna destek veren bazı girişimciler de bugün Anthropic bünyesinde görev yapıyor.
Şirketin yaklaşık 5 bin 300 çalışanı halka arz fiyatıyla 216 milyar dolar değerinde hisseye sahip olurken gelecekteki çalışanlar için de 160 milyar dolarlık pay ayrıldı.
MUHABİRLİKTEN 26 MİLYAR DOLARLIK SERVETE
Halka arzın ardından şirketin kurucu ortaklarından 37 yaşındaki Jack Clark'ın serveti 26 milyar dolara yükseldi.
2013 ile 2016 yılları arasında Bloomberg'de muhabirlik yaptığı dönemde yılda 20 bin sterlinden az kazanan Clark, o yıllarda yapay zeka üzerine akademik makaleleri yazdırarak teknolojiyi erken fark ettiğini söyledi.
Clark, "Yapay zeka araştırmalarına dair arşiv makalelerini yazdırarak Bay Bloomberg'in yazıcı mürekkebinden çok harcadım" dedi.
Şirketin yaklaşık 5 bin 300 çalışanı halka arz fiyatıyla 216 milyar dolar değerinde hisseye sahip olurken gelecekteki çalışanlar için de 160 milyar dolarlık pay ayrıldı.
İlk dönem işe alınan yaklaşık 1.000 çalışanın hisse paketleri 100 milyon doların üzerinde değer taşırken yeni çalışanların payları ortalama 20 milyon dolar seviyesinde hesaplandı.
Oyuncu Ashton Kutcher'ın girişim sermayesi şirketi Sound Ventures'ın 2023'te yaptığı 435 milyon dolarlık yatırımın değeri de halka arzla birlikte yaklaşık 7 milyar dolara çıktı.
ANTHROPIC'TEN İŞSİZLİK UYARISI
Kamu yararı şirketi statüsündeki Anthropic, hisselerinin yüzde 5'ini yapay zekanın sorumlu gelişimini destekleyen ayrı bir fona ayırdı.
Şirket, yatırım izahnamesinde yapay zekanın tıp alanında Nobel ödüllü buluşlara kapı aralayabileceğini ve ekonomik büyümeyi hızlandırabileceğini kaydetti.
Aynı belgede yeterince gelişmiş yapay zeka sistemlerinin insanlık için felaket veya varoluşsal riskler doğurabileceği uyarısı da yer aldı.
Anthropic araştırmacısı Tao Lin ise Palisade Research'e verdiği röportajda 2027 sonuna kadar neredeyse her alanda insanüstü yapay zekanın ortaya çıkmasını beklediğini belirterek, teknolojinin dünyadaki neredeyse tüm insanları kalıcı olarak işsiz bırakabileceği değerlendirmesini paylaştı.