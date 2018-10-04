Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO toplantısının ikinci gününde, stratejik ortamın değerlendirildiği ve nükleer caydırıcılık yapısının uyarlanması çalışmalarının ele alındığı Nükleer Planlama Grubu Oturumu'na katıldı.



Ardından siber savunma ve hibrid tehditler gibi konuların ele alındığı Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu'na geçti.



Burada ABD'li mevkidaşı James Mattis ile ayaktüstü sohbet etti. Hulusi Akar toplantının ardından İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ile görüştü.



Milli Savunma Bakanı Akar temaslarının ardından düzenlediği basın toplantısında, "NATO'daki muhataplarımıza amacımızın Münbiç'teki PYD/YPG ve PKK varlığına son vermek olduğunu ifade ettik" dedi.



Bakan Akar, İdlib mutabakatına ilişkin olarak da Türkiye'nin sınırlarında bir terör koridoruna asla izin vermeyeceğini vurguladı.