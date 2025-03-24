Humus ve Lazkiye'de gizlenmiş silah deposu bulundu

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Genel Güvenlik İdaresi tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Humus'un kırsalındaki Mudabi köyünde terk edilmiş bir su kuyusuna gizlenmiş silah ve mühimmat bulundu.

Ayrıca haberde, Lazkiye'nin Kırdaha ilçesinde terk edilmiş bir depoda da çeşitli türde silah ve mühimmat ele geçirildiği aktarıldı.

Ele geçirilen silahların incelemeye alındığı ve yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.