Humus ve Lazkiye'de gizlenmiş silah deposu bulundu
Suriye'de Humus ve Lazkiye'de gizlenmiş çeşitli silah ve mühimmat ele geçirdi. Güvenlik güçleri, devrik rejim lideri Esad'ın, İran devrim muhafızları ile Suriye rejim subayları arasında irtibat sorumlusu olarak görev yapan Tuğgeneral Abdulkerim Ahmed el Hamada'yı tutukladı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Genel Güvenlik İdaresi tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Humus'un kırsalındaki Mudabi köyünde terk edilmiş bir su kuyusuna gizlenmiş silah ve mühimmat bulundu.
Ayrıca haberde, Lazkiye'nin Kırdaha ilçesinde terk edilmiş bir depoda da çeşitli türde silah ve mühimmat ele geçirildiği aktarıldı.
Ele geçirilen silahların incelemeye alındığı ve yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.
SANA'da yer alan haberde, "Deyrizor Valiliği Genel Güvenlik Müdürlüğü, Mahir Esed'in yakın arkadaşı olan suçlu Tuğgeneral Abdulkerim Ahmed el Hamada'yı tutukladı." ifadeleri kullanıldı.
Haberde, Esed rejimi döneminde uzlaşma dosyası direktörü olan Hamada'nın, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile Suriye rejim subayları arasında irtibat sorumlusu olarak görev yaptığı belirtildi.
Suriye'de güvenlik güçleri, devrik Esed rejimi subaylarından suça karışmış olanlara yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.
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