Hunter Biden'ın Rus, Kazak ve Ukraynalı oligarklardan aldığı ödemelerin belgeleri yayınlandı

Açıklamada, “Joe Biden'ın oğlunun iş anlaşmalarından haberdar olduğu ve ABD Başkan Yardımcısı iken Biden ailesini zenginleştirmek için satılan bir 'marka' olmasına izin verdiği açık. Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, yabancı aktörlerin Biden'ları hedef alıp almadığını, Başkan Biden'ın tehlikeye atılıp atılmadığını, yolsuzluk yapıp yapmadığını ve ulusal güvenliğimizin tehdit edilip edilmediğini belirlemek için para izini sürmeye ve tanık ifadesi almaya devam edecek" denildi.

Hunter Biden ve Devon Archer’ın Rosemont Seneca kuruluşlarını Avrupa ve Asya'daki oligarklardan milyonlar getirmek için kullandığı ifade edilen açıklamada, “Şubat 2014'te Rus milyarder Yelena Baturina, Hunter Biden ve Devon Archer ile ilişkili bir paravan şirkete 3,5 milyon dolar gönderdi” ifadeleri kullanıldı.

Hunter Biden’ın 2014 ilkbaharında Ukraynalı oligark Mykola Zlochevsky tarafından Burisma Holding’in yönetim kuruluna alındığı ve her yıl 1 milyon dolar ödeme yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Burisma Holding’in Kurumsal Sekreteri Vadym Pozharsky, Ukraynalı oligark ve şirketin sahibi Mykola Zlochevsky adına çalıştı. Hunter Biden başlangıçta Burisma tarafından şirketin danışmanı olarak işe alındı. Pozharsky ve Zlochevsky, İtalya'daki Como Gölü'nde bir konferansta Hunter Biden ile bir araya geldi. Burada Hunter Biden'ın Devon Archer ile yönetim kurulunda çalışmasına karar verdiler. Dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden, ilk ödemelerinin hemen ardından Ukrayna'yı ziyaret etti. Hem Devon Archer hem de Hunter Biden için Burisma'dan yapılan ödemeler Rosemont Seneca Bohai'ye havale edildi. Ödemeler kademeli olarak Hunter Biden'ın farklı banka hesaplarına aktarıldı” ifadeleri kullanıldı.

Hunter Biden'ın Yelena Baturina, Mykola Zlochevsky ve Kenes Rakishev'den milyonlarca dolar ödeme aldığı belirtilen açıklamada, “Başkan Yardımcısı Biden, onlarla 2014 ve 2015 baharında Washington DC'de akşam yemeği yedi” denildi.