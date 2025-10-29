HÜRJET'ler İspanya'ya gidiyor: 30 yıl için imzalar atıldı

İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET eğitim uçağı alacak.

İspanya hükümeti, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in satın alımına onay verdi.

İspanya hükümetinin dün yaptığı toplantıda alınan kararda, "Bakanlar Kurulu, mevcut AE.09 (F5) uçağının yerine, savaş ve taarruz uçağı için Entegre Eğitim Sistemi (ITS-C) satın alınmasına ilişkin, tahmini değeri 3 milyar 120 milyon euro olan sözleşmeyi onayladı" denildi.

AMAÇ YETERLİ HAZIRLIĞI SAĞLAMAK

Bakanlar Kurulu kararında, bu adımın, Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri'nin, savaş ve taarruz uçakları konusunda uzmanlaşmış pilotların eğitiminde, kabiliyetlerin genişletilmesi için gerekli gereksinimlerin karşılanmasını sağlayacağı belirtildi.

Kararın devamında şu ifadelere yer verildi: "Bu sistem (ITS-C), yeni ve karmaşık güvenlik senaryolarında operasyonlara yeterli hazırlığın sağlanmasını amaçlamaktadır. Sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren 30 Kasım 2035'e kadar geçerli olacak ve uzatma imkanı bulunmamaktadır."

30 YIL GÖREV YAPACAKLAR

Teslimatların 2028 yılında başlaması bekleniyor. İlk sevkiyat uçağın, 2029-2030 eğitim kursunda kullanılması ve HÜRJET'lerin en az 30 yıl görev yapması öngörülüyor.

HÜRJET'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mürettebat: 2

Uzunluk: 13,6 metre (44,6 ft)

Kanat açıklığı: 9,5 metre (31,2 ft)

Yükseklik: 5,1 metre (16,7 ft)

Kanat alanı: 35 metrekare (377 ft2)

Motor: 1 adet General Electric F404-GE-102 turbofan motor [8]

İtki: 17 bin 600 lbf (78,3 kN)



PERFORMANS



Servis tavanı: 45 bin fit (13 bin 716 metre)

Kesintisiz dönüş: 5,5g @ 15 bin ft <0.9 Mach

Tırmanma oranı: 39 bin fit/dakika (198 metre/saniye)

Menzil: bin 200 deniz mili (2 bin 222 metre)

Yük kapasitesi: 6 bin pound (2 bin 722 kilo)

Azami hız: 1.4 Mach

G limitleri: +8g / -3g