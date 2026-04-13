Hürmüz ablukasına dakikalar kaldı. ABD ablukanın detaylarını paylaştı.

İRAN “ATEŞKES İHLALİ” SAYABİLİR

İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı 'na yaklaşan askeri gemilerin ateşkes ihlali sayılarak karşılık göreceğini açıkladı. Halihazırdaki 2 haftalık ateşkesin, eğer bozulmazsa, 22 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.

Ateşkes devam etse bile, birçok uzman Körfez'den geçen enerji akışının normale dönmesinin zaman alacağını ve bunun da küresel ekonomi için daha yüksek yakıt fiyatları ve daha yüksek enflasyon anlamına geleceğini tahmin ediyor. Fox News'a konuşan Trump, petrol fiyatlarının Kasım ayındaki ara seçimlere kadar yüksek kalabileceğini söyledi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump 'ın "deniz ablukası" tehditlerine ilişkin açıklamalar yaptı. ABD'nin İran'a ait gemilere uluslararası sularda müdahale kararını "yasa dışı bir eylem ve korsanlığın bir işareti" olarak nitelendiren Zülfikari, "İran Silahlı Kuvvetleri, Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki limanların güvenliğinin ya herkes için ya da hiç kimse için olduğunu açık ve kesin bir şekilde ilan eder. İran'ın Basra Körfezi ve Umman Denizi sularındaki limanlarının güvenliği tehdit edilirse bölgedeki hiçbir liman güvende olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE: BİZ ABLUKAYA KARŞIYIZ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere'nin İran savaşına sürüklenmeyeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınmasını desteklemediğini söyledi. BBC'ye konuşan Starmer, Boğaz'ın yeniden açılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

İSLAMABAD'DA BARIŞA ENGEL OLAN HÜRMÜZ MÜYDÜ?

İran medyası, İslamabad'da başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerde bir dizi konuda anlaşmaya varıldığını, ancak Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programının ana anlaşmazlık noktaları olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran'ın maksimalizm, sürekli değişen hedefler ve abluka" ile karşılaştığını belirtti.

İslamabad'daki barış görüşmelerini yerinde takip eden NTV diplomasi muhabiri Deniz Kilislioğlu, izlenimlerini aktardı. Kilislioğlu, görüşmeler başladığında çok olumlu bir havanın olduğunu ve İran'ın temel 2 talebinin olduğunu belirtti. Lübnan ateşkesinin sağlanması ve aynı zamanda Körfez'deki dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasını isteyen İran'ın bu konuda direttiğini aktaran Kilislioğlu, ABD tarafının doğrudan görüşmek istediğini söyledi.

İran'ın doğrudan görüşebilmek için bu taleplerin karşılanmasını istediği belirtilirken, Pakistan'ın “Bu konular masada konuşulacak dolayısıyla gelin masada konuşalım” dediği kaydedildi. Kilislioğlu, görüşmelerin 1979 İran İslam Devrimi'nden bu yana en yüksek seviyede yapılmış görüşme olduğunu belirtirken görüşmelerin 2015 yılından bu yana taraflar arasındaki ilk doğrudan görüşme olduğuna dikkat çekti. “Görüşmeler olumlu başladı hatta teknik heyetlerin oluşturulduğu, alt komitelerin kurulduğu özellikle 3 başlıkta finans, yaptırım ve nükleer konularında teknik ekipler müzakere etmeye başladığı belirtildi.” dedi.

Görüşmelerde “Hürmüz tıkanıklığı” yaşandığını söyleyen NTV muhabiri Kilislioğlu, sürpriz olarak maksimalist taleplerle gelenin ABD olduğunu kaydetti. “Hürmüz'ün kontrolünde ABD kendisinin de olmasını istedi, İran buna karşı çıktı. O kriz aşılamadı ve saatler geçtikçe büyük bir sorun olarak masada kalmaya devam etti.” dedi.

İlerleyen saatlerde İsrail tarafı ile olan temaslara vurgu yapan Kilislioğlu, İsrail tarafının ABD heyetine ulaştığını, mesajlar gönderdiğini aktardı. “Dolayısıyla belirli bir saatten sonra tablo değişti ve Hürmüz'le birlikte sıkıntılar doğdu. 21 saatlik görüşmelerin ardından bir sonuca ulaşılamadı. Ama dikkat çeken nokta şu, JD Vance açıklamalarında Hürmüz'e hiç değinmedi, nükleer meselelere değindi.” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin askıda olduğunu ama dolaylı görüşmelerin olabileceğini belirten Kilislioğlu, ateşkesin devamında İsrail'in pozisyonu, ABD ve İran'dan gelecek açıklamaların rol oynayacağını söyledi.