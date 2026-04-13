Hürmüz ablukasına saatler kaldı. İran, "ateşkes ihlali sayarız" dedi.

İRAN “ATEŞKES İHLALİ” SAYABİLİR

İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı 'na yaklaşan askeri gemilerin ateşkes ihlali sayılarak karşılık göreceğini açıkladı. Halihazırdaki 2 haftalık ateşkesin, eğer bozulmazsa, 22 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.

İran medyası, İslamabad'da başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerde bir dizi konuda anlaşmaya varıldığını, ancak Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programının ana anlaşmazlık noktaları olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran'ın maksimalizm, sürekli değişen hedefler ve abluka" ile karşılaştığını belirtti.

Ateşkes devam etse bile, birçok uzman Körfez'den geçen enerji akışının normale dönmesinin zaman alacağını ve bunun da küresel ekonomi için daha yüksek yakıt fiyatları ve daha yüksek enflasyon anlamına geleceğini tahmin ediyor. Fox News'a konuşan Trump, petrol fiyatlarının Kasım ayındaki ara seçimlere kadar yüksek kalabileceğini söyledi; bu, savaşın potansiyel siyasi sonuçlarına dair nadir bir kabuldü.