Hürmüz Boğazı açılacak mı? ABD ve İran'dan karşılıklı açıklamalar. "Anlaşmak için en iyi zaman"

Dünyanın petrol ticareti damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın açılması için diplomasi trafiği sürüyor.



İran ile Umman arasında imzaların atılması beklenirken, ABD tarafından yeni açıklamalar var.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Fox News kanalına verdiği demeçte İran'a ilişkin de açıklamalarda bulundu.

İran'la iletişimin sürdüğünü belirten Vance, "Hürmüz Boğazı'ndan çıkan petrol ve doğal gaz miktarını en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Vance ayrıca, İran'ın ABD ile daha iyi ilişki kurmak için gereken uzun vadeli değişiklikleri yapmaya istekli olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer (istekli) değillerse, sorun değil. Elimizden gelen her türlü baskıyı uygulamaya ve Amerikalıların daha düşük enerji fiyatlarından faydalanabilmesi için Orta Doğu'dan olabildiğince fazla petrol ve doğal gaz çıkarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İran konusunda henüz sürecin tamamlanmadığının altını çizen Vance, bu konuda tüm diplomatik, ekonomik ve askeri araçların devreye sokulduğunu belirtti.

Vance ayrıca, yapılacak potansiyel bir anlaşma konusunda beklentilerinin, çıkan petrol ve doğal gazın çatışma öncesindeki seviyeye dönmesi olduğunu vurgulayarak, "İran tarafının da bu konuda mutabık olduğunu" savundu.

İRAN CUMHURBAŞKANI: ANLAŞMAYA VARMAK İÇİN EN İYİ ZAMAN



İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Gazeteciler Günü" vesilesiyle İçişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

ABD ile anlaşma ihtimalini değerlendiren İran Cumhurbaşkanı, "Eğer bir anlaşmaya varılmasından bahsediliyorsa bence şu an bir anlaşma için en uygun zaman çünkü ülkede birlik, güç ve dayanışma var. Bildiğim kadarıyla İran bu savaşta ve bu çatışmada galip ve güçlü olarak kabul ediliyor." dedi.

Savaşların tek başına anlaşmazlıkları çözemeyeceğini ifade eden Pezeşkiyan, hükümetinin haziran ayında ABD ile imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde barış arayışını sürdürmek istediğini dile getirdi.

ABD'nin İran için hala "güvenilmez" olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "ABD'nin oluşturduğu güvensizlik ortamından vazgeçmesi ve güvenin yeniden tesis edilebilmesi şartıyla, mutabakatı yaklaşımımızın temeli haline getirmekte kararlıyız." diye konuştu.



“ABD'NİN HÜRMÜZ'DE MEVCUT DURUMU KABUL ETMEKTEN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK”



İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminia da, Hürmüz Boğazı'nda oluşturdukları yeni düzenin artık "geri döndürülemez" olduğunu savunarak, ABD'nin mevcut durumu kabul etmesi gerektiğini, aksi takdirde "çok daha büyük bedeller ödeyeceğini" ifade etti.