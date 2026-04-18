Hürmüz Boğazı açıldı. İran Savaşı'nda şimdi ne olacak?

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen müzakerelere ilişkin “oldukça iyi haberleri” olduğunu belirterek müzakereler konusunda iyimser mesajlar verdi.

Air Force One’da konuşan Trump, hafta sonu müzakerelerin süreceğini ve “işlerin iyi gitmesini” beklediğini söyledi.

Trump, “En önemli konu İran’ın nükleer silaha sahip olmaması. Bu her şeyin önünde gelir.” ifadelerini kullandı ancak “iyi haberlerin” ayrıntılarını paylaşmadı. ABD Başkanı, bugün Türkiye saatiyle 16.00'da bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

ATEŞKES İÇİN KRİTİK TARİH: ÇARŞAMBA

Trump, iyimser açıklamalarına rağmen İran’la ateşkesin uzun vadeli bir anlaşmaya bağlanmaması halinde Çarşamba günü sona erebileceğini belirtti. ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının da süreceğini vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA BELİRSİZLİK

İran, İsrail-Lübnan ateşkesi kapsamında Hürmüz Boğazı ’nı geçici olarak yeniden açtığını duyurdu. Ancak taraflardan gelen çelişkili açıklamalar, deniz trafiğinin ne zaman normale döneceğine dair soru işaretleri yarattı.

Verilere göre, Cuma akşamı yaklaşık 20 gemi boğaza yöneldi ancak çoğu geri döndü. Nedeni netlik kazanmazken, Dubai’de mahsur kalan bir kruvaziyer gemisinin Umman’a doğru ilerlediği görüldü.

İran, boğazdan geçecek tüm gemilerin Devrim Muhafızları ile koordinasyon sağlaması gerektiğini açıkladı. ABD Donanması ise mayın tehdidinin tam olarak bilinmediğini belirterek gemilere bölgeden kaçınma uyarısı yaptı.

HAFTA SONU MÜZAKERELER OLACAK MI?

Trump, hafta sonu ABD ile İran arasında doğrudan görüşmeler yapılabileceğini ifade etti. Ancak diplomatik kaynaklar, görüşmelerin yapılmasının lojistik açıdan zor olduğunu belirtti.

Görüşmelerin planlandığı Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Cumartesi sabahı itibarıyla herhangi bir hazırlık işareti görülmedi. Arabuluculuk sürecinde Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir’in Tahran’da temaslarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynaklara göre, olası bir görüşmeden önce bir mutabakat zaptı, ardından 60 gün içinde kapsamlı bir barış anlaşması hedefleniyor.