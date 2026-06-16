Hürmüz Boğazı mayınlardan nasıl temizlenecek?

Savaş öncesinde petrol ticaretinin beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı aylar sonra yeniden açılacak. Fiilen kapalı olan boğazda trafiğin normale dönmesinin aylar sürebileceğine dikkat çekiliyor.

Dünyanın en büyük tanker işletmecileri, geçişlere başlamadan önce anlaşmanın devam edip etmeyeceğini bekleyeceklerini söylüyor. Geçişlerin haftalarca başlamayabileceği belirtiliyor.

MAYIN TEMİZLİĞİ EN ÖNEMLİ NOKTA

Boğazdan gemi ve tanker geçişi için mayın temizliği de kritik önemde. İran 'ın Hürmüz'e mayın döşeyip döşemediği, döşediğiyse kaç adet döşediği tam olarak bilinmiyor.

Bazı gemiler boğazdan fiilen kapalı olduğu dönemde geçmişti. Bu gemiler mayınlara çarpmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, boğazın "zaten kısmen açıldığını" ve “birkaç mayını arama çalışmalarının sürdüğünü” söyledi.

ABD DONANMASI ÇALIŞMA YÜRÜTECEK

Deniz yüzeyinde veya altında olan mayınların temizlenmesi için ABD donanmasının kapsamlı bir çalışma yürütmesi gerekecek. Mayınların yeni nesil dronelarla tespit edilmesi planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'den geçişler için ücret alınmayacağını söylüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın "geçiş ücreti uygulamayı amaçlamadığını ancak sunulan hizmetler karşılığında ücret alınacağını" söyledi. Bu hizmetlerin ne olacağı konusunda İranlı yetkililer bilgi vermedi.

Savaş öncesinde gemiler ve tankerler Hürmüz Boğazı 'ndan ücretsiz geçiyordu. Uzmanlar, İran'ın boğazdan geçişlerde hizmet için bile olsa ücret talep etmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylüyor.