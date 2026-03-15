Hürmüz Boğazı'na başka ülkeler gemi gönderecek mi?

Dünya petrolünün beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, 28 Şubat'tan bu yana fiilen kapalı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, petrol tankerlerini savaş gemilerinin eşlik etmesi fikrini ortaya attı.



Ancak Amerikalı komutanlara göre İran, dronları ve gemisavar füzeleriyle bölgeyi Amerikalı denizciler için bir "ölüm kutusu"na dönüştürebilir.



İlk seçenekte, Amerikan savaş gemileri, muhtemelen müttefik donanmalarıyla birlikte boğazdan geçecek.

Eşlikçiler, mayınları temizleyecek, İran'ın havadan ya da "sivrisinek filosu" olarak nitelenen küçük botlarla saldırılarını püskürtecek.



Uzmanlara göre böyle bir senaryoda tanker başına iki,, ya da 5 ila 10 tankerden oluşan bir filoya 12 savaş gemisi eşlik etmesi gerekecek.



Üstelik bu kadar yakın mesafede füzeleri ve dronları avlamak da daha zor olacak. İran'ın "vur-kaç" saldırılarında gemilerin hasar görmesi hatta batması riski yüksek.



Trump, Cumartesi, Çin, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin bu operasyona katılmasını umduğunu söyledi.



GÜNEY KORE TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR



Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden ismi paylaşılmayan bir sözcü, Trump'ın ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü, Trump'ın sosyal medya paylaşımından haberdar olduklarını vurgulayarak, "uluslararası deniz yollarının güvenliği ve seyrüsefer serbestisinin uluslararası hukukla korunan tüm ülkelerin çıkarına uygun olduğunu" ifade etti.

Trump'ın isteğinin "dikkatle değerlendirileceğini" dile getiren sözcü, "küresel deniz lojistik ağının hızla normalleşmesini umduklarını" kaydetti.



JAPONYA: AŞILMASI SON DERECE ZOR BİR EŞİK

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'da iktidardaki Liberal Demokratik Partinin (LDP) politika sorumlusu Kobayaşi Takayuki, yerel NHK kanalında katıldığı programda konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kobayaşi, Japonya'nın Hürmüz Boğazı'na gemi göndermesinin "aşılması son derece zor bir eşik" olduğunu ifade ederek, "yasal açıdan bu olasılığı elemeyeceklerini" ancak mevcut duruma göre bunun, dikkatle ele alınması gereken bir mesele olduğunu söyledi.



TANKERLERİN TAHLİYESİ AYLAR SÜREBİLİR

Savaş gemilerinin eşliğinde boğazdan geçilse bile savaşın başından beri bölgede mahsur kalan 600'dan fazla tankerin tahliyesinin aylar süreceği belirtiliyor.



Tankerlerin boğazdan geçmesi için hem gemi sahiplerinin hem sigorta şirketlerinin güvenlik konusunda ikna olması gerekiyor. İran tehdidini tamamen ortadan kaldırmak yerine azaltmanın bunun için yeterli olmayabileceği belirtiliyor.