Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan tankerde patlama

İran 'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, son saatlerde geçtiği haberde, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı 'nda deniz mayınına çarpması sonucu patladığını duyurdu.

Ajans, tankerin stratejik su yolunda İran tarafından belirlenmiş rotadan çıkmasının ardından mayına çarptığını kaydetti.

Olayla ilgili olarak İranlı resmi makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu gelişmeyle eş zamanlı olarak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İranlı ve Ummanlı yetkililerin Tahran'da Hürmüz Boğazı dosyasını ele alan görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre Bekayi, cuma ve cumartesi günleri dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde düzenlenen birkaç tur görüşmenin verimli geçtiğini, iki ülke arasında teknik ve siyasi istişarelerin sürdüğünü söyledi.

Tarafların Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyrüseferin yönetilmesine dönük ortak ilkeler ve operasyonel mekanizmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu belirten Bekayi, mevcut durum çerçevesinde boğazdaki gemi trafiğinde hiçbir değişiklik meydana gelmediğini vurguladı.

İran resmi haber ajansı İRNA, Umman heyetinin ziyaretinin, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenleyecek uygun mekanizmalara ulaşmayı hedefleyen sürekli istişareler kapsamında gerçekleştiğini aktardı.

Tahran yönetimi boğaza kıyısı bulunan iki ülkeden biri olarak geçiş rejimi yönetiminde Umman ile ortak haklara sahip olduğunu beyan ediyor.

DİPLOMATİK TEMASLAR SÜRÜYOR

Diğer taraftan, müzakere sürecine vakıf Pakistanlı hükümet kaynakları, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptıkları açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın orduya "İran'a yönelik yeni saldırıda bulunmama" talimatı verdiğine ilişkin iddiaların ardından Washington ile Tahran arasındaki temasların yoğunlaştığını bildirdi.

Arabulucu ülkeler Pakistan ve Katar tarafından hazırlanan öneri, kalıcı ateşkesin sağlanması ve barış görüşmelerinin yeniden başlatılması amacıyla taraflara son çatışmalar öncesindeki konumlarına dönme çağrısı yapıyor.

Kaynaklar, Washington ve Tahran'ın bu öneriye yanıt verdiğini ve son çatışmaları sonlandırmak adına diyalog ve diplomasiye olumlu yaklaştıklarını aktardı.

Saldırılara ara verilmesi kesintiye uğrayan müzakerelerin yeniden başlama umudunu artırırken, Hürmüz Boğazı çevresinde ateşkesin kırılganlığını koruduğu kaydedildi.

Kaynaklar, çatışmaların yeniden başlama riskinin yüksek olduğunu, arabulucuların çatışmasızlık durumunu sağlamlaştırmak ve gerilimi düşürmek amacıyla her iki tarafla kesintisiz iletişim sürdürdüğünü ifade etti.

Axios haber sitesine konuşan konuya hakim iki kaynak, Trump'ın cuma günü İran'a dönük ilave saldırı planlarını onaylamadığını ve orduya bu ülkeye yeni hava saldırısı düzenlememe talimatı verdiğini ileri sürmüştü.

Kaynaklar, ABD ordusunun büyük çaplı muharebe operasyonlarına olası dönüşe ilişkin planlama faaliyetlerini sürdürdüğünü de eklemişti. Trump'ın saldırı emrini onaylamaması ile Umman heyetinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunu görüşmek üzere Tahran'a ulaşması aynı saatlere denk geldi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak amacıyla Washington ile Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nı imzalamış ve nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörmüştü.

Ancak ABD ordusu 8 Temmuz'da İran'a karşı yeniden saldırılar başlatmış, İran da misilleme olarak komşu ülkelerde yer alan ABD üslerini hedef almıştı.