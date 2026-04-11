Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseldi. ABD gemileri Hürmüz'ü geçti mi?

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, tarihi görüşmelerin yapıldığı esnada Hürmüz Boğazı 'nda gemi krizi patlak verdi.

İlk olarak ABD Medyasından Axios, ABD Donanmasına bağlı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini duyurdu. Bunun İran ile koordineli olmadan yapıldığı belirtildi. Habere göre savaşın başlangıcından bu yana ilk kez savaş gemileri Boğaz'dan geçti.

Ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, donanmaya ait USS Frank Peterson ve USS Michael Murphy gemilerinin mayın temizleme operasyonu kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan geçerek körfezde operasyon gerçekleştirdiğini paylaştı.

Ayrıca boğazda mayınların temizlenmesi operasyonu için düğmeye basıldığı belirtildi.

Diğer yandan ABD Başkanı Trump da Truth Social hesabından açıklama yaptı. Trump; Hürmüz Boğazı'nı temizleme sürecini başlattıklarını duyurdu.



İRAN'DAN SERT TEPKİ

Ancak İran'dan farklı açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Devlet Televizyonuna yaptığı açıklamada "Ateşkesin ihlal edilme ihtimali bulunan bazı durumlara" işaret etti.

Fars haber ajansıysa sözcünün atfının Hürmüz Boğazı'yla ilgili olduğunu duyurdu.

Buna göre ABD savaş gemisi Fuceyre Limanı'ndan Hürmüz Boğazı'na doğru hareket etti. İran ordusu bu hareketi Pakistan'daki heyete iletti ve İran heyeti de Pakistanlı arabulucu aracılığıyla Amerikan tarafına aktardı.

İran ordusu Amerikan savaş gemisine uyarı yaparken; İran heyeti de Pakistan arabuluculuğuyla gemiye durması için 30 dakika süre tanıdı.

İran basınına göre bu girişim sonunda ABD savaş gemisine durması yönünde talimat verildi. Geminin geri döndüğü öne sürüldü.