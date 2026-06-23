Hürmüz Boğazı'nda yeni dönem. İran ve Umman ortak ekip kuracak

İran ve Umman , Hürmüz Boğazı'na ilişkin yayımladıkları ortak açıklamada, boğazdaki egemenlik haklarına vurgu yaparak uluslararası deniz ulaşımının güvenli şekilde sürdürülmesi konusunda taahhütlerini yineledi.

Açıklamada, iki ülkenin Hürmüz Boğazı'nı uluslararası seyrüsefer için güvenli ve açık bir su yolu olarak koruma konusundaki kararlı olduğu belirtildi.

İRAN VE UMMAN'DAN HÜRMÜZ EKİBİ

Taraflar ayrıca, boğazdaki deniz trafiğinin gelecekteki yönetimine ilişkin bir anlaşmaya varılması amacıyla ortak bir çalışma ekibi kurulacağını duyurdu.

Ortak açıklamada, “Hürmüz Boğazı konusundaki her türlü düzenlemede egemenliğimize ve haklarımıza saygı gösterilmeli.” denildi.

KIYIDAŞ ÜLKELERLE DE GÖRÜŞÜLECEK

İki ülke, boğazın yönetimi ve buna bağlı maliyetler konusunda kıyıdaş ülkeler ve ilgili taraflarla görüşmeler yapılacağını da bildirdi.

Küresel petrol ve doğal gaz ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı, son dönemde bölgedeki gerilimler nedeniyle uluslararası kamuoyunun yakın takibinde bulunuyor.