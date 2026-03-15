Hürmüz krizi Tayland'ı vurdu. Akaryakıt istasyonlarında satış yapılamıyor
15.03.2026 17:39
Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması Tayland'da akaryakıt krizine dönüştü.
İran savaşı sırasında Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerleri geçemiyor. Bu durum bazı ülkelerde akaryakıt sıkıntısı yaşanmasına neden oluyor. O ülkelerden biri olan Tayland'da sürücüler bazı bölgelerde istasyonlarda akaryakıt bulamıyor.
Tayland'ın Samut Sakhon bölgesinde akaryakıt istasyonlarındaki pompalar durdu. Pompaların üzerine üzgünüz şu an yakıt veremiyoruz yazıları asıldı.
Hükümet Mart başında dizel fiyatlarını 15 günlüğüne dondurmuştu. Uygulamanın son gününde sürücüler, fiyatların aşırı artacağı endişesiyle akaryakıt istasyonlarına akın etti
Bazı istasyonlarda yakıt kalmayınca, geçici olarak satışlar durduruldu. Satıcılar da talep yoğunluğundan dolayı önlem almak zorunda kaldıklarını söylüyor.
PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR
İran savaşı başladığından bu yana petrol fiyatlarında artış sürüyor.
Analistler Hürmüz boğazının açılmaması halinde ham petrolün varil fiyatının 150-200 dolar seviyelerini görebileceği konusunda uyarıyor.
Korkulan olur ve ham petrol fiyatları 200 dolar seviyelerine çıkarsa bunun küresel bir resesyona ve enflasyonda ani bir yükselişe neden olabileceği düşünülüyor.