Hürmüz krizi tırmanıyor. İran boğazda 16 tanker vurdu, deniz trafiği durma noktasında

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA PETROL AKIŞI DURMA NOKTASINDA

İran’ın en kritik hamlelerinden biri ise Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini hedef alması oldu.

Basra Körfezi’ni dünya pazarlarına bağlayan boğazdan normalde dünya petrolünün yaklaşık beşte biri geçiyor.

Savaş öncesinde her gün yaklaşık 80 petrol tankeri boğazdan geçerken, son saldırıların ardından bu sayı günde yalnızca bir veya iki gemiye kadar düştü.

Çarşamba günü boğaz çevresinde üç ticari gemi vuruldu, saatler sonra ise Irak açıklarında iki tankerhedef alındı. Bunun ardından Irak ve Umman bazı petrol terminallerini kapatma kararı aldı.

KÜRESEL PETROL PİYASASINDA BÜYÜK ŞOK

Uluslararası Enerji Ajansı, savaşın küresel petrol piyasası tarihindeki en büyük arz kesintilerinden birine yol açtığını açıkladı.

Savaşın başlamasından bu yana petrol fiyatları yaklaşık yüzde 40 yükseldi, petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıktı, bazı ekonomistler fiyatın 200 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu ve ABD başta olmak üzere bazı ülkeler stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürme planlarını açıkladı.

İRAN'DAN STRATEJİK HAMLE: HÜRMÜZ BOĞAZI KARTI

Analistlere göre İran, askeri olarak zayıflamış olsa bile ekonomik baskı kurmak için Hürmüz Boğazı’nı stratejik bir koz olarak kullanıyor.

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, göreve geldikten sonra yaptığı ilk açıklamada boğazın kapatılması tehdidini yineleyerek, “Hürmüz Boğazı’nı kapatma kozunun kullanılmaya devam edilmesi gerekiyor.” dedi.

Hürmüz Boğazı’nın coğrafyası İran’a önemli avantaj sağlıyor. Boğazın en dar noktası yaklaşık 32 kilometre genişliğinde ve İran kıyılarına çok yakın.

ABD’li askeri yetkililer, boğazın tamamen güvenli hale getirilmesinin askeri açıdan son derece zor olduğunu söylüyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA MAYIN TEHDİDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın boğaza deniz mayınları yerleştirmeye başladığını açıkladı. ABD güçleri şu ana kadar 30 mayın döşeme gemisini hedef aldıklarını duyurdu.

Ancak İran’ın yüzlerce küçük tekne kullanarak mayın yerleştirmesi durumunda temizleme operasyonlarının haftalar sürebileceği belirtiliyor.