Hürmüz krizi tırmanıyor. İran boğazda 16 tanker vurdu, deniz trafiği durma noktasında
13.03.2026 09:52
Son Güncelleme: 13.03.2026 10:40
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Hürmüz Boğazı'nda İran donanma gemisi olduğunu söylediği bir gemiye yönelik saldırısını paylaştı.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta Tahran, küresel petrol ticaretinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı’nı kapattı. Son iki haftada en az 16 tanker hedef alınırken, deniz trafiği durma noktasında.
New York Times’ın analizine göre savaşın başladığı yaklaşık iki hafta içinde en az 16 petrol tankeri, yük gemisi ve ticari gemi saldırıya uğradı. İran “geçiş yasağı” ilan ettiği Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilerin hedef alınacağını duyurmuştu.
İran bazı saldırıların sorumluluğunu üstlenirken, son saldırılarda Irak’a ait iki petrol tankerinin denizde alev aldığı bildirildi.
BOĞAZDAKİ TÜRK GEMİLERİNİN SON DURUMU NE?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD-İsrail-İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan Türk gemileri hakkında son bilgileri paylaştı.
Bakan Uraloğlu, Türk sahipli ilk geminin Hürmüz'den geçtiğini söyledi. Türk şirketlere ait 14 geminin ise boğazdaki bekleyişi sürüyor.
Tayland bayraklı kargo gemisi Mayuree Naree, 11 Mart 2026'da Hürmüz Boğazı'nda hedef oldu.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA PETROL AKIŞI DURMA NOKTASINDA
İran’ın en kritik hamlelerinden biri ise Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini hedef alması oldu.
Basra Körfezi’ni dünya pazarlarına bağlayan boğazdan normalde dünya petrolünün yaklaşık beşte biri geçiyor.
Savaş öncesinde her gün yaklaşık 80 petrol tankeri boğazdan geçerken, son saldırıların ardından bu sayı günde yalnızca bir veya iki gemiye kadar düştü.
Çarşamba günü boğaz çevresinde üç ticari gemi vuruldu, saatler sonra ise Irak açıklarında iki tankerhedef alındı. Bunun ardından Irak ve Umman bazı petrol terminallerini kapatma kararı aldı.
KÜRESEL PETROL PİYASASINDA BÜYÜK ŞOK
Uluslararası Enerji Ajansı, savaşın küresel petrol piyasası tarihindeki en büyük arz kesintilerinden birine yol açtığını açıkladı.
Savaşın başlamasından bu yana petrol fiyatları yaklaşık yüzde 40 yükseldi, petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıktı, bazı ekonomistler fiyatın 200 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu ve ABD başta olmak üzere bazı ülkeler stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürme planlarını açıkladı.
İRAN'DAN STRATEJİK HAMLE: HÜRMÜZ BOĞAZI KARTI
Analistlere göre İran, askeri olarak zayıflamış olsa bile ekonomik baskı kurmak için Hürmüz Boğazı’nı stratejik bir koz olarak kullanıyor.
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, göreve geldikten sonra yaptığı ilk açıklamada boğazın kapatılması tehdidini yineleyerek, “Hürmüz Boğazı’nı kapatma kozunun kullanılmaya devam edilmesi gerekiyor.” dedi.
Hürmüz Boğazı’nın coğrafyası İran’a önemli avantaj sağlıyor. Boğazın en dar noktası yaklaşık 32 kilometre genişliğinde ve İran kıyılarına çok yakın.
ABD’li askeri yetkililer, boğazın tamamen güvenli hale getirilmesinin askeri açıdan son derece zor olduğunu söylüyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA MAYIN TEHDİDİ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın boğaza deniz mayınları yerleştirmeye başladığını açıkladı. ABD güçleri şu ana kadar 30 mayın döşeme gemisini hedef aldıklarını duyurdu.
Ancak İran’ın yüzlerce küçük tekne kullanarak mayın yerleştirmesi durumunda temizleme operasyonlarının haftalar sürebileceği belirtiliyor.