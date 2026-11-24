SUUDİ ARABİSTAN'IN ÜÇÜNCÜ ÇEYREK PETROL GELİRLERİNDE 9,2 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ



Suudi Arabistan Maliye Bakanlığının raporuna göre, ülkenin 2026 petrol gelirleri temmuz-eylül döneminde geçen yılki 150 milyar 816 milyon riyalden 116 milyar 495 milyon riyale geriledi.

Yüzde 22,8'lik bu gerileme, 34 milyar 321 milyon Suudi Arabistan riyaline (yaklaşık 9,2 milyar ABD dolarına) tekabül ediyor.

Suudi Arabistan'ın ocak-eylül dönemindeki toplam petrol gelirleri ise 452 milyar 359 milyon riyalden 446 milyar 342 milyon riyale düştü. ​​​​​​​İlk 9 aylık bu düşüş yaklaşık yüzde 1,3 ile 6 milyar 17 milyon Suudi Arabistan riyali (1,6 milyar ABD doları) düzeyinde gerçekleşti.

Ülkenin Kızıldeniz'e uzanan Doğu-Batı boru hattı, petrolün bir bölümünün Hürmüz Boğazı kullanılmadan uluslararası pazarlara ulaştırılmasını sağladı. Bununla birlikte, alternatif hatlara ve deniz taşımacılığına yönelik saldırılar bu güzergahın kullanımını da zorlaştırdı.

KUVEYT'İN HAM PETROL VE RAFİNE ÜRÜN İHRACATINDA YAKLAŞIK 2 MİLYAR DİNARLIK AZALMA



Kuveyt Merkezi İstatistik İdaresinin ikinci çeyrek dış ticaret verilerini aktaran The Edge'in yayımladığı verilere göre, ülkenin ham petrol ihracatının değeri, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58,7 azaldı.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar 337 milyon 643 bin dinar olan ham petrol ihracatının değeri, bu yılın aynı döneminde 966 milyon 339 bin dinara geriledi.

Rafine petrol ürünleri ihracatının değeri de yüzde 34,2 azalarak 1 milyar 772 milyon 506 bin dinardan 1 milyar 165 milyon 885 bin dinara düştü.

Böylece toplam ihracat değeri yaklaşık 4,11 milyar dinardan 2,13 milyar dinara geriledi. Yıllık bazda azalma yaklaşık yüzde 48,1 ve miktar olarak ise 1 milyar 977 milyon 925 bin dinar oldu.

Kuveyt'in ihracatındaki sıkıntılar üretim verilerine de yansıdı. S&P Global Energy verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi şubatta günlük 2,58 milyon varil seviyesindeyken ağustosta 1,7 milyon varile geriledi.