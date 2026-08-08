Hürmüz pazarlığı. İran'dan "Savaşabiliriz" mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan , ülke medyasında yayınlanan özel röportajında ABD ile mutabakatın uygulanmasını istediğini söyledi. Ancak savaşın devam etmesinden de kaçınmayacaklarının altını çizdi.

Pezeşkiyan "teslim olmayacağız" dedi.

Pezeşkiyan "Düşmanlarımızın hesapları ülkemizin çökeceği yönündeydi ve bu bağlamda bir şeyler yapılabileceğini söylediler, ancak süreç istedikleri gibi ilerlemedi. İran halkı bizimle kaldı." ifadelerini kullandı.

DENİZ AMBARGOSU KALKACAK

Hürmüz Boğazı 'nda ise anlaşma için son aşamalara gelindiği ifade ediliyor. Wall Street Journal gazetesi, İran'ın Umman ile yapmak istediği anlaşmanın "ABD'yi Körfez bölgesinden tamamen uzaklaştırmak için bir fırsat" olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan ABD eski istihbarat subayı Jonathan Panikoff, "Trump ne yaparsa yapsın temel sonuç İran'ın Boğaz üzerinde fiili olarak önemli bir kontrol kurması olacak" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li bir yetkili ise Hürmüz Boğazı'nın açılması halinde İran'a yönelik deniz ambargosunun da kalkacağını duyurdu. ABD'nin temkinli ilerleyeceğini belirten diplomatik kaynaklar, İran'ın taahhütlerini yerine getirmesini bekliyor.

İran'dan da görüşmelere dair açıklama geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yapılan mutabakatın genel çerçevesinin neredeyse belirlendiğini, nihai metin ve ayrıntıların yakın zamanda açıklanacağını söyledi.

Öte yandan rotalar belirlenmesine rağmen Hürmüz Boğazı'nda tankerler sıkışmış durumda. İran ve Umman gemilere izin verileceğini söylese de Boğaz'da demirli gemiler görüntülendi.