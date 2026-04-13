TAHRAN ABLUKAYA NASIL BAKIYOR?

Ablukanın başlamasıyla birlikte NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk, Tahran'daki izlenimlerini aktardı. Çabuk, Tahran yönetiminin, ABD Başkanı Trump'ın aldığı abluka kararını blöf olarak değerlendirdiğini belirtti. İranlı yetkililerin “Kozlarımızın hepsini kullanmadık, abluka kararı uygulanabilir değil, bu bir blöf.” dediğini aktaran Çabuk, İran'ın bir başka koz olarak Babülmendep Boğazı'nı kapatarak misilleme yapabileceğini belirtti.

NTV muhabiri Çabuk, İran'da savaşı yürüten yerlerden Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'nın "İran'ın limanları güvenli olmaz ise hiçbir ülkenin limanı güvende olmaz" diyerek el yükselttiğini söyledi. İran'ın Hürmüz Boğazı 'nda elde ettiği kontrolü bir kazanç olarak elinde tutmak istediğini aktaran Çabuk, ABD'nin de bu kontrolün önüne geçmek, İran'ın Hürmüz'deki geçişlerden ücret almasını da engellemek ve Çin'in de İran'dan petrol alışını engellemek istediğini belirtti.

“40 gün boyunca Hürmüz zaten kapalıydı. ABD'nin ablukasıyla boğaz 2 yönlü kapatılmış olacak.” diyen Çabuk, İranlı uzmanların savaşta yeni bir aşamaya geçilebileceği, deniz savaşının daha öne çıkabileceğini söylediklerini aktardı.